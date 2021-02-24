Дети-сироты в Алтайском крае в 2021 году начнут получать жилищные сертификаты. Правда, для этого необходимо выполнить ряд условий. Претендовать на сертификаты смогут сироты, достигшие 23 лет, при наличии решения суда, вступившего в силу до 1 января 2019 года. Приобретаемое жилье не может быть аварийным, его площадь должна составить не менее 33 кв. м. Для всех муниципалитетов предусматривается единый размер выплаты. Реализовать сертификаты можно будет на всей территории Алтайского края. Законопроект о жилищных сертификатах для детей-сирот в окончательном чтении рассмотрят депутаты АКЗС на сессии 26 февраля.

В конце прошлой недели в Заксобрании прошло итоговое заседание рабочей группы по подготовке документа, сказано на сайте краевого парламента. Сертификаты будут предоставляться детям-сиротам в том числе при удовлетворительной социальной адаптации. Срок действия сертификата будет составлять один год с даты его выдачи. Если за это время не удастся реализовать сертификат, можно будет вновь подать заявление на его получение. В 2021 году такие заявления будут приниматься до 1 июля.

Оценка степени адаптации заявителя к самостоятельной жизни будет осуществляться межведомственной комиссией. Кроме этого, при выдаче сертификата будет учитываться наличие судимости и ряда заболеваний, таких как алкоголизм, наркомания, токсикомания, хроническое и затяжное психическое расстройство.

Расчет размера выплаты будет осуществляться исходя из площади жилого помещения (33 кв. м) и средней рыночной стоимости "квадрата" по Алтайскому краю. Приобретать жилье с использованием сертификата можно будет как на первичном, так и на вторичном рынке.

Председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко подчеркнула, что получение сертификатов может существенно приблизить регион к решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом право выбора – получить жилищный сертификат или остаться в очереди на квартиру – остается за гражданином.

В 2021 году в Алтайском крае на приобретение жилых помещений для детей-сирот запланировано 607,618 млн рублей. Ориентировочно 220 млн рублей планируется направить на выплаты по сертификатам (расчетная цифра – 166 сертификатов). Еще 302,618 млн рублей составляют средства федеральной субсидии на предоставление жилья детям-сиротам (целевой показатель – 242 человека).