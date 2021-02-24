Эксперт объяснил, как распознать фотомонтаж

Директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, как понять, что перед человеком отредактированный, а не оригинальный снимок. По словам эксперта, для этого нужно внимательно рассмотреть фотографию, пишет ИА "Прайм".

"Если на снимке группа людей, посчитайте, сколько у них рук и ног, посмотрите на свет и тени, – говорит Косарев. – Удостоверьтесь, что все объекты отбрасывают тень в правильную сторону, а также не присутствуют ли на снимке бесхозные тени".

Специалист также добавил, что зачастую намеренное искривление каких-либо объектов в кадре, к примеру, выравнивание овала лица, затрагивает задний фон и искажает расположенные вдали деревья, дома и иные объекты.

Помимо этого, распознать "отфотошопленный" снимок можно с помощью "Яндекса" и Google. Там есть функция поиска исходных фотографий, которая поможет найти оригинал. Для профессионалов же есть способ Image Error level analysis, который находит и подсвечивает измененные участки снимка.

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