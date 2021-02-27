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Пьяный водитель "Гелендвагена" совершил три ДТП и попытался скрыться

, ИА "Амител"
Противоправные действия пресекли сотрудники ДПС

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водителя автомобиля Mercedes задержали в Барнауле посте трех ДТП с его участием, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". Аварии произошли во второй половине дня 26 февраля.

"После ДТП он пытался скрыться по тротуарам подвергая граждан смертельной опасности, — рассказал очевидец. — По прибытию ДПС нарушитель был задержан и помещён в патрульный автомобиль, где и уснул".

В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции подтвердили факт задержания водителя Гелендвагена, правда, правоохранителям известно только об одном ДТП на проспекте Строителей.

По информации ГИБДД, 28-летний водитель Гелендвагена "не принял меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства" и протаранил Hyundai Solaris.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения виновник аварии отказался. По факту ДТП проводится проверка.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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