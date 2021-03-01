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БК "Барнаул" потерпел домашнее поражение

, ИА "Амител"
Барнаульцы уступили с разницей в два очка
Фото: vk.com/altaibasketbarnaul

Фото: vk.com/altaibasketbarnaul

Баскетболисты клуба "Барнаул" на своей площадке проиграли заключительный поединок первого этапа чемпионата Суперлиги-2. Матч против ростовской команды "Барс-РГЭУ" состоялся накануне, 28 февраля, в спорткомплексе "Победа" и завершился поражением алтайских баскетболистов со счетом 78:80 (22:24, 22:26, 26:19:8:11).

Самым результативным в составе барнаульцев стал Дмитрий Злобин, который набрал 18 очков. Также в его активе 12 подборов и 5 голевых передач.

По итогам регулярного сезона команда Евгения Горева заняла второе место вслед за "Тамбовом". Во втором этапе турнира сыграют пять сильнейших команд. Расписание матчей станет известно позже.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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