Умные, красивые, с характером. Как живут в Барнауле спасенные от браконьеров нерпы

Нерпы в барнаульском нерпинарии / Фото Екатерины Смолихиной

Три маленькие байкальские нерпы Адель, Зевс и Жорик уже три месяца радуют барнаульцев своими выступлениями. Живут они в первом (и единственном) нерпинарии Барнаула – в парке развлечений "Арлекино". Учатся, плавают, растут. И, как говорится, успели завоевать признание публики. А ведь для них все могло быть гораздо печальнее: малыши попали к браконьерам. Владелец парка выручил их и теперь в нашем городе появились три новые яркие звезды, вызывающие потрясающие эмоции. Как живут нерпы в Барнауле, насколько комфортно они себя чувствуют и что с ними будет дальше, выяснил amic.ru.

Могло быть все не так

Байкальская нерпа – пресноводный родственник тюленя, млекопитающее, которое обитает только на Байкале. Ее популяция составляет не более 100 тысяч особей. В экосистеме Байкала – это единственное млекопитающее, к тому же относящееся к хищникам, поэтому у нерпы в дикой природе нет врагов. Кроме человека.

Нерпы любого возраста очень доверчивые и общительные. Человека они не боятся, охотно идут с ним на контакт и могут даже в дикой природе взять еду из его рук. Если нерпы видят дрейфующий корабль, они могут подобраться к нему поближе и наблюдать за тем, как он плывет. Но такое любопытство и контактность играет с этими животными злую шутку. Они часто попадают в недобрые руки охотников за мехом.

Справка: Ловля байкальской нерпы запрещена законом с 2009 года. Исключение составляет только коренной народ – буряты – они имеют право на охоту и используют жир и мясо нерп в качестве пищи. Нерповый промысел – часть национальной идентичности бурятов. Остальные ловцы нерп – это браконьеры. Преступники используют мех детенышей для шапок и других предметов одежды. Малышей нерп (бельков) ловят очень жестоким способом – забивают дубинками.

Адель, Жорик и Зевс тоже могли стать жертвами. Их поймали и могли пустить на шапку, шубу или просто на мясо. Однако о них узнали в Барнауле и решили выкупить за большую сумму, таким образом обеспечив троице безопасность. Так нерпы и оказались в барнаульском парке. Они прибыли с Байкала на автобусе, здоровые, любопытные и самое главное – живые. Теперь они учатся жить в контакте с человеком в неволе и осваивают программу водного шоу.

Умные, веселые, с характером

Нерпы обладают незаурядным интеллектом и любознательностью. Они очень быстро обучаются и даже самостоятельно выдумывают новые трюки. Жорику, Адельке и Зевсу занятия даются легко и весело, говорят сотрудники нерпинария. Нерпам по два года, они еще малыши. Взрослыми они станут только к пяти годам, и будут тогда весить около 130 килограммов. А пока маленькие нерпы наслаждаются детством и играми со своим дрессировщиком.

"У нас нет такой цели, чтобы это были четко выдрессированные животные для шоу. Наша первоначальная задача – чтобы нерпы чувствовали себя хорошо и вольготно, чтобы люди приходили, смотрели на них, общались. Поэтому нагрузки у них достаточно небольшие. Хотят танцевать с мячиком – танцуют, не хотят – занимаются чем-то другим", – рассказал amic.ru тренер морских млекопитающих Денис Лётин.

Сейчас троица разучивает трюки с помостом и с мячом, играет на дудочках. Они весело резвятся друг с другом и с радостью заигрывают со зрителями. Нашему фотографу охотно позировали Жорик и Адель. А вот Зевс немного стеснялся и предпочел наблюдать со стороны.

Милейших зверят так и хочется потискать, однако гладить посторонним людям их пока запрещено – нерпы недостаточно долго взаимодействуют с людьми и могут укусить.

"Они же как-никак хищники, – говорит Денис Лётин. – Для них ваши пальцы – это еда, которая шевелится. Поэтому, пока они не адаптировались к людям до конца, мы не даем их гладить и подходить к ним слишком близко. Ласкаются они только со мной, потому что мы видимся с ними каждый день".

По мере взросления троицу будут обучать все более сложным командам и позволят ближе общаться с людьми.

Сейчас их можно только кормить – правда, едят они только рыбу по специальному рациону, составленному ветеринаром. Однако в нерпинарии говорят, что зрители могут приносить печенье – малыши любят им лакомиться.

Хорошо ли нерпам в неволе?

В неволе нерпы могут жить только в специально оборудованных бассейнах. Администрации парка пришлось постараться, чтобы такой оборудовать. А также необходимо было собирать документы и получать разрешение Россельхознадзора на содержание животных в нерпинарии.

При хороших условиях содержания продолжительность жизни нерп более 50 лет. Но для того чтобы они жили так долго, вода в бассейне всегда должна быть очень чистая и прохладная, животные должны хорошо высыпаться и есть достаточно много рыбы. За год одна нерпа может съесть больше тонны пищи! То, что Адель, Жорик и Зевс такие упитанные, – один из показателей, что малышам тут хорошо.

Спать нерпы умеют и на суше, и в воде – по настроению. Но днем они любят играть друг с другом, с тренером и много общаться – и эту возможность им тоже нужно обеспечить.

Жорик, Адель и Зевс уже радуют зрителей нерпинария своими первыми выступлениями. Конечно, полюбоваться экзотическими зверьками можно в любое время, однако шоу вы увидите только по расписанию. Оно составлено так, чтобы малыши не переутомились. Пока свое каждое выступление они воспринимают как приглашение поиграть. Эмоции зрителей в это время зашкаливают.

"Это еще не все сюрпризы, которые мы приготовили в этом году для гостей парка, – отмечают в администрации "Арлекино". – У нас на подходе крупный проект, который мы надеемся запустить этим летом. Такого в городе у нас еще не было, и мы надеемся всех удивить. Но что именно будет – пока секрет".

Парк еще не начал подготовку к летнему сезону. Готовить аттракционы к наплыву посетителей там начнут, как только сойдет снег. Однако можно сходить и полюбоваться нерпами – для этого сезон подбирать не нужно.