Пятница, 5 Март, 10:38

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 88,94
-2°


4290135 +0
Обь
-12см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Новости

Умные, красивые, с характером. Как живут в Барнауле спасенные от браконьеров нерпы

, ИА "Амител", Полина Жданова
Маленькие красавчики уже завоевали любовь горожан, выступая в барнаульском парке. Мимимишность зашкаливает

Нерпы в барнаульском нерпинарии / Фото Екатерины Смолихиной

Три маленькие байкальские нерпы Адель, Зевс и Жорик уже три месяца радуют барнаульцев своими выступлениями. Живут они в первом (и единственном) нерпинарии Барнаула – в парке развлечений "Арлекино". Учатся, плавают, растут. И, как говорится, успели завоевать признание публики. А ведь для них все могло быть гораздо печальнее: малыши попали к браконьерам. Владелец парка выручил их и теперь в нашем городе появились три новые яркие звезды, вызывающие потрясающие эмоции. Как живут нерпы в Барнауле, насколько комфортно они себя чувствуют и что с ними будет дальше, выяснил amic.ru.

Могло быть все не так

Байкальская нерпа – пресноводный родственник тюленя, млекопитающее, которое обитает только на Байкале. Ее популяция составляет не более 100 тысяч особей. В экосистеме Байкала – это единственное млекопитающее, к тому же относящееся к хищникам, поэтому у нерпы в дикой природе нет врагов. Кроме человека.

Нерпы любого возраста очень доверчивые и общительные. Человека они не боятся, охотно идут с ним на контакт и могут даже в дикой природе взять еду из его рук. Если нерпы видят дрейфующий корабль, они могут подобраться к нему поближе и наблюдать за тем, как он плывет. Но такое любопытство и контактность играет с этими животными злую шутку. Они часто попадают в недобрые руки охотников за мехом.

Справка: Ловля байкальской нерпы запрещена законом с 2009 года. Исключение составляет только коренной народ – буряты – они имеют право на охоту и используют жир и мясо нерп в качестве пищи. Нерповый промысел – часть национальной идентичности бурятов. Остальные ловцы нерп – это браконьеры. Преступники используют мех детенышей для шапок и других предметов одежды. Малышей нерп (бельков) ловят очень жестоким способом – забивают дубинками.

Адель, Жорик и Зевс тоже могли стать жертвами. Их поймали и могли пустить на шапку, шубу или просто на мясо. Однако о них узнали в Барнауле и решили выкупить за большую сумму, таким образом обеспечив троице безопасность. Так нерпы и оказались в барнаульском парке. Они прибыли с Байкала на автобусе, здоровые, любопытные и самое главное – живые. Теперь они учатся жить в контакте с человеком в неволе и осваивают программу водного шоу.

Умные, веселые, с характером

Нерпы обладают незаурядным интеллектом и любознательностью. Они очень быстро обучаются и даже самостоятельно выдумывают новые трюки. Жорику, Адельке и Зевсу занятия даются легко и весело, говорят сотрудники нерпинария. Нерпам по два года, они еще малыши. Взрослыми они станут только к пяти годам, и будут тогда весить около 130 килограммов. А пока маленькие нерпы наслаждаются детством и играми со своим дрессировщиком.

"У нас нет такой цели, чтобы это были четко выдрессированные животные для шоу. Наша первоначальная задача – чтобы нерпы чувствовали себя хорошо и вольготно, чтобы люди приходили, смотрели на них, общались. Поэтому нагрузки у них достаточно небольшие. Хотят танцевать с мячиком – танцуют, не хотят – занимаются чем-то другим", – рассказал amic.ru тренер морских млекопитающих Денис Лётин.

Сейчас троица разучивает трюки с помостом и с мячом, играет на дудочках. Они весело резвятся друг с другом и с радостью заигрывают со зрителями. Нашему фотографу охотно позировали Жорик и Адель. А вот Зевс немного стеснялся и предпочел наблюдать со стороны.

Милейших зверят так и хочется потискать, однако гладить посторонним людям их пока запрещено – нерпы недостаточно долго взаимодействуют с людьми и могут укусить.

"Они же как-никак хищники, – говорит Денис Лётин. – Для них ваши пальцы – это еда, которая шевелится. Поэтому, пока они не адаптировались к людям до конца, мы не даем их гладить и подходить к ним слишком близко. Ласкаются они только со мной, потому что мы видимся с ними каждый день".

По мере взросления троицу будут обучать все более сложным командам и позволят ближе общаться с людьми.

Сейчас их можно только кормить – правда, едят они только рыбу по специальному рациону, составленному ветеринаром. Однако в нерпинарии говорят, что зрители могут приносить печенье – малыши любят им лакомиться.

Хорошо ли нерпам в неволе?

В неволе нерпы могут жить только в специально оборудованных бассейнах. Администрации парка пришлось постараться, чтобы такой оборудовать. А также необходимо было собирать документы и получать разрешение Россельхознадзора на содержание животных в нерпинарии.

При хороших условиях содержания продолжительность жизни нерп более 50 лет. Но для того чтобы они жили так долго, вода в бассейне всегда должна быть очень чистая и прохладная, животные должны хорошо высыпаться и есть достаточно много рыбы. За год одна нерпа может съесть больше тонны пищи! То, что Адель, Жорик и Зевс такие упитанные, – один из показателей, что малышам тут хорошо.

Спать нерпы умеют и на суше, и в воде – по настроению. Но днем они любят играть друг с другом, с тренером и много общаться – и эту возможность им тоже нужно обеспечить.

Жорик, Адель и Зевс уже радуют зрителей нерпинария своими первыми выступлениями. Конечно, полюбоваться экзотическими зверьками можно в любое время, однако шоу вы увидите только по расписанию. Оно составлено так, чтобы малыши не переутомились. Пока свое каждое выступление они воспринимают как приглашение поиграть. Эмоции зрителей в это время зашкаливают.  

"Это еще не все сюрпризы, которые мы приготовили в этом году для гостей парка, – отмечают в администрации "Арлекино". – У нас на подходе крупный проект, который мы надеемся запустить этим летом. Такого в городе у нас еще не было, и мы надеемся всех удивить. Но что именно будет – пока секрет".

Парк еще не начал подготовку к летнему сезону. Готовить аттракционы к наплыву посетителей там начнут, как только сойдет снег. Однако можно сходить и полюбоваться нерпами – для этого сезон подбирать не нужно.

Материалы по теме

 

Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

5.03.2021 08:32
- гость -

Добродетели хреновы! Ослу понятно, что это тупое зарабатывание денег!

5.03.2021 09:35
Виктор

А почему нерп не интродуцируют в Телецкое озеро? Оно ведь сходно с Байкалом по условиям. Считается, что они в Телецком не приживутся?

5.03.2021 09:54
- гость -

купили у браконьеров..
а почему их не выпустить в байкал ? обратно?
или они там погибнут?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
10:30
"Квартал замкнется". Девелоперы Барнаула рванули застраивать микрорайон рядом с элеватором 0
10:17
Стас Барецкий заявил о хищении останков Жанны Фриске 3
10:05
Семь миллионов новых слушателей: "Русская Медиагруппа" увеличит охват аудитории 0
09:57
Житель Алтайского края проделал дыру в стене магазина ради восьми бутылок вина 0
09:45
Водители сообщают о мощной метели на дороге Барнаул – Рубцовск. Видео 3
09:33
Геннадий Онищенко развеял главное заблуждение о штаммах COVID-19 0
09:19
Около 80 единиц снегоуборочной техники выведут на улицы Барнаула 5 марта 0
09:07
Упругое тело за 25 минут. Что такое ЭМС-тренировки и насколько они эффективны 0
08:58
В Бердске мужчина напал на пенсионерку из-за того, что она помешала ему пройти 9
08:45
Мэрия планирует сменить застройщика ЖК "Парковый" 11
08:30
Полеты из Барнаула в Сургут возобновят с 30 марта 1
08:18
Умные, красивые, с характером. Как живут в Барнауле спасенные от браконьеров нерпы 3
08:00
Обнаженная рефери из Сибири показала, чем красив российский футбол 5
07:43
Военные вновь перекрыли Чуйский тракт в Алтайском крае 9
07:32
Как будут работать детские лагеря в Алтайском крае и почему путевки подорожали? 2
07:19
То ли плакать, то ли смеяться: подборка знаменитых шуток товарища Сталина 175
07:05
Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 6 марта 0
06:47
"Классная, но маленькая". Томенко рассказал, почему просил Мишустина больше помогать краю 18
06:33
Как женщины наводили красоту в начале ХХ века 5
06:19
Как мы будем отдыхать на 8 Марта 2021 года и когда выходить на работу? 0
06:03
Алтайский край 5 марта ожидает весенняя погода 1
23:46
Такой день. Пожар в школьном автобусе и "алтайские" медали чемпионата мира 1
23:17
Торговлю на перевалах требуют запретить в Горном Алтае 3
22:45
Глава Минобрнауки предупредил родителей школьников о риске ОРВИ 0
22:11
Более 100 единиц техники будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 5 марта 0
21:45
Появилось видео пожара в алтайском школьном автобусе 1
21:11
Алтайская лыжница завоевала серебро на ЧМ в составе сборной России 4
20:32
Спикер АКЗС поддержал идею увековечить память погибших медработников 1
20:03
Автобус со школьниками загорелся в Алтайском крае 0
19:48
На месте заброшенного магазина в Барнауле могут построить необычный дом 3
19:15
Мэра Кемерова госпитализировали с переломами ребер 1
18:46
Директора алтайского НИИ осудили за особо крупное мошенничество 8
18:10
Штормовой ветер и метели возвращаются в Алтайский край 0
17:54
Туристка показала алтайский элитный отель, где останавливался Михаил Мишустин 1
17:44
Психически больного жителя Алтайского края осудят за убийство престарелой матери гирей 1
17:32
ФСБ задержала террориста-смертника в Калининградской области 5
17:20
В Барнауле разогнали нелегальных торговцев омывайкой, мясом и одеждой 11
17:07
38-летний единоросс возглавил Госсобрание Республики Алтай 0
16:54
Врачи рассказали, можно ли заразиться ковидом от букета цветов 0
16:39
"Ногами не били". Директор рассказала о массовом избиении алтайского школьника 4
16:28
Моргенштерн и Егор Крид попали в шорт-лист кандидатов на Евровидение от России 5
16:15
Мэрия Барнаула заключит брутто-контракты с пассажироперевозчиками 6
16:04
"Потихоньку можно было бы втянуться". Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за "Спартак" 2
15:52
Выживший. Житель Алтая со сломанной ногой двое суток полз домой по снегу 11
15:40
Более 11,3 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:29
Жительница Новоалтайска утверждает, что за ее матерью никто не ухаживал в больнице 7
15:17
В Бийске на месте разваливающейся школы появится новая за 500 млн рублей 0
15:05
Четыре главных желания. Стало известно, о чем губернатор Томенко попросил премьера 7
14:54
Алекcандра Маршала госпитализировали 7
14:45
Алтайский биатлонист стал трехкратным чемпионом мира 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.