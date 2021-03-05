На Алтае сгорела школа на девять детей

Начальная школа загорелась в селе Мараловодка Республики Алтай 4 марта. Это деревянное здание 1934 года постройки с печным отоплением, там обучались девять детей, рассказали в региональном ГУ МЧС.

О возгорании сообщили в 23:25. Поскольку ближайшая пожарная часть находится в селе Усть-Кокса в 25 километрах от образовательного учреждения, то к прибытию спасателей здание уже было охвачено огнем.

В операции участвовали 17 человек и семь единиц техники. В 00:40 пожар локализовали, а в 03:40 – ликвидировали. Его площадь составила 680 квадратных метров, причина произошедшего устанавливается.

Также уточняется, что на момент возникновения пожара в школе находился охранник. Однако погибших и травмированных нет.

Ранее школьный автобус, перевозивший пятерых подростков, загорелся в Целинном районе Алтайского края. Все произошедшее попало на видео.