11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2399.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 127 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 310 человек. Выздоровели 39 652 человека (+165 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 35, Бийск – 14, Рубцовск – 12, Камень-на-Оби – 8, Бийский район – 6, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Волчихинский, Кулундинский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Благовещенский, Егорьевский, Немецкий национальный, Павловский, Советский районы – по 2 заболевших, Славгород, ЗАТО Сибирский, Баевский, Бурлинский, Калманский, Ключевский, Мамонтовский, Новичихинский, Солтонский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 336 пациентов, из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 532 койки.