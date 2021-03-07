Ученые назвали шесть долгосрочных осложнений после коронавируса

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний предупредили население о долгосрочных осложнениях перенесенного коронавируса, которые могут затрагивать различные системы органов и быть весьма серьезными, сообщает "МедикФорум".

По словам исследователей, существуют шесть нарушений, которые могут возникать вследствие перенесенного коронавируса спустя месяцы после заболевания:

Сердечно-сосудистая система: возникает воспаление сердечной мышцы; Респираторные органы: нарушаются функции легких; Почки: может развиваться острое повреждение; Дерматологические: возможны проблемы с кожей, выпадение волос; Неврологические: нарушение восприятия вкуса и запахов, проблемы со сном, трудности с концентрацией внимания, снижение качества памяти. Психиатрические: депрессия, избыточное беспокойство, перепады настроения.

Ученые отметили, что значительная часть выживших после COVID-19 испытала респираторные или функциональные нарушения с клинически значимыми психологическими последствиями спустя четыре месяца после выписки из больницы.

По их словам, многие люди, заболев коронавирусной инфекцией, ощущают улучшение через несколько дней или недель – большинство выздоравливает в течение 12 недель. Но в некоторых случаях негативные симптомы могут длиться дольше либо неожиданно возникать после благополучного периода относительно нормального самочувствия.