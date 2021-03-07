Ученые назвали шесть долгосрочных осложнений после коронавируса

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний предупредили население о долгосрочных осложнениях перенесенного коронавируса, которые могут затрагивать различные системы органов и быть весьма серьезными, сообщает "МедикФорум".
По словам исследователей, существуют шесть нарушений, которые могут возникать вследствие перенесенного коронавируса спустя месяцы после заболевания:
- Сердечно-сосудистая система: возникает воспаление сердечной мышцы;
- Респираторные органы: нарушаются функции легких;
- Почки: может развиваться острое повреждение;
- Дерматологические: возможны проблемы с кожей, выпадение волос;
- Неврологические: нарушение восприятия вкуса и запахов, проблемы со сном, трудности с концентрацией внимания, снижение качества памяти.
- Психиатрические: депрессия, избыточное беспокойство, перепады настроения.
Ученые отметили, что значительная часть выживших после COVID-19 испытала респираторные или функциональные нарушения с клинически значимыми психологическими последствиями спустя четыре месяца после выписки из больницы.
По их словам, многие люди, заболев коронавирусной инфекцией, ощущают улучшение через несколько дней или недель – большинство выздоравливает в течение 12 недель. Но в некоторых случаях негативные симптомы могут длиться дольше либо неожиданно возникать после благополучного периода относительно нормального самочувствия.
Комментарии
А ещё ногти быстрее растут, мышцы и связки не выдерживают больших физических нагрузок. Потом ещё ухудшение возможности воспроизводить себе подобных, и в подтверждение этого вчера новость об увеличении мёртворожденных...
В общем ни какая это не теория заговора, это самая настоящая практика заговора!