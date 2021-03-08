Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

13 человек, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2424.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 123 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 559 человек. Выздоровели 39 855 человек (+106 сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 34, Бийск – 15, Рубцовск – 12, Камень-на-Оби – 7, Поспелихинский район – 5, Кулундинский район – 4, Заринск, Бийский, Немецкий национальный районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Новичихинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Славгород, Новоалтайск, Егорьевский, Заринский, Зональный, Ключевский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Первомайский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 348 пациентов, из них 102 подключены к аппаратам ИВЛ.