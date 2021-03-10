Более 40 тысяч жителей Алтайского края переболели ковидом

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2449.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 104 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 805 человек. Выздоровели 40 055 человек (+104 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск – 11, Рубцовск – 10, Камень-на-Оби – 9, Бийский, Мамонтовский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Кулундинский район – 4, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Павловский район – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Благовещенский, Ключевский, Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алейский, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 342 пациента, из них 107 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 499 коек.