Среда, 10 Март, 11:56

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,26
€ 88,17
-0°


4342474 +0
Обь
-14см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2021 8 марта-2021 год Коронавирус на Алтае
Новости

Более 40 тысяч жителей Алтайского края переболели ковидом

, ИА "Амител"
В регионе выявили еще 124 случая заболевания
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2449.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 104 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 805 человек. Выздоровели 40 055 человек (+104 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск – 11, Рубцовск – 10, Камень-на-Оби – 9, Бийский, Мамонтовский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Кулундинский район – 4, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Павловский район – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Благовещенский, Ключевский, Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алейский, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 342 пациента, из них 107 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 499 коек.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.03.2021 10:55
- гость -

2% населения переболели
98% еще в опасности

10.03.2021 10:56
- гость -

Туфта, на 5 или даже на 10 умножьте свои 40 тысяч, будет реальная цифра. У меня со всеми признаками ковида анализ брать отказывались на него, пока в пневмонию не переросло, тогда взяли, подтвердилось. А до этого - ОРВИ, лечись ингавирином и парацетамолом, и пофигу что у тебя температура 39, ни вкуса ни запаха не чувствуешь, башка лопается от боли, до больницы кое-как дополз, т.к. на дом отказались выезжать, т.к. нет у них врачей для надомного посещения. Хоть при смерти но ползи сам на прием. А врач при приеме ставит тебе температуру 36,6 и на вопрос почему так, когда реальная 39 - начинает орать, что ему виднее. "Любимая" поликлиника № 14. И кучу таких примеров знаю.

10.03.2021 11:11
Алекс

Реальные цифры действительно в десятки раз больше, с учётом того, что большинство переносят этот вирус в лёгкой и бессимптомной форме, так что продолжаем сохранять спокойствие вопреки всему

10.03.2021 11:52
- гость -

На авиашоу только в сентябре собралось в городе около 200 тысяч человек при разгуле очень заразной инфекции. скорей всего тысяч 40 сразу хватанули ковидосика

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
11:50
В Барнауле выступит группа "На-На" 0
11:38
Капитал Фонда развития Алтайского края увеличили на четверть миллиарда рублей 2
11:23
Минпросвещения планирует уравнять зарплаты учителей во всех регионах 3
11:12
Российский онколог заявил, что колбаса вреднее сигарет 3
10:59
"Для семьи это был шок": экс-управделами Карлина рассказал о том, как сидел в колонии 4
10:49
СМИ: силовики задержали министра здравоохранения Республики Алтай 6
10:41
Более 40 тысяч жителей Алтайского края переболели ковидом 4
10:24
Семь образовательных учреждений на Алтае получили статус инновационной площадки 0
10:07
Кабмин ввел постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги 10
09:59
В Алтайском крае открыли горячую линию по защите прав потребителей 3
09:47
Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в российских тюрьмах 13
09:39
В Барнауле угонщики автомобиля застряли в соседнем дворе 7
09:23
Продовольственные ярмарки пройдут в пригороде Барнаула 0
09:08
Соцсети: девушка сорвалась с веревки и упала на козырек подъезда в Барнауле 12
08:49
В Барнауле возбудили дело о мошенничестве против питерской художницы 7
08:33
Вдова умершего от ковида барнаульского врача намерена добиться страховых выплат через суд 4
08:18
Вкусно и просто. Рецепты блинов на Масленицу 5
08:03
Делает журнал и хочет в министры. Интервью с самой яркой девушкой спорта на Алтае 41
07:46
Доктор Мясников рассказал, как зубные болезни выливаются в рак 0
07:32
Расширяя горизонты: центр "Мой бизнес" проведет мастер-класс для бывших заключенных 2
07:16
Когда у школьников Алтайского края начнутся весенние каникулы и сколько они продлятся? 16
07:01
Зачем на Масленицу сжигают чучело и почему раньше ему боялись рисовать лицо? 1
06:47
"Замурыжили". Откуда в Барнауле взялся автосалон, который обвиняют в "разводе" 25
06:33
"Одинокий волк" и "Крутой Уокер": как менялся звезда боевиков Чак Норрис 8
06:16
На Лакомку – к теще. Как отмечают третий день Масленицы и что нельзя делать? 0
06:02
До +11 градусов потеплеет в Алтайском крае 10 марта 0
23:55
Такой день. Дефицит врачей в Алтайском крае и жесткое ДТП под Бийском 0
23:20
Несовершеннолетняя бийчанка нашла банковскую карту и потратила с нее деньги 8
22:51
Валентина Терешкова привилась от коронавируса 2
22:17
На Алтае сельчанка обвинила незнакомца в изнасиловании, чтобы оправдаться перед мужем 2
21:46
Советник Бориса Джонсона заявил о невозможности полностью искоренить COVID-19 0
21:18
Алтайский магазин проведет дезинсекцию после жалобы на таракана в выпечке 0
20:47
Дмитрий Попов заявил об острой нехватке врачей в Алтайском крае 10
20:14
Двух барнаульцев будут судить за дачу взятки полицейскому 0
19:43
Глава алтайского Минздрава принес соболезнования родным девочки, погибшей в ЦРБ 0
19:10
В ночь на 10 марта на улицы Барнаула выведут почти 100 единиц снегоуборочной техники 0
18:39
Стали известны подробности жесткого ДТП под Бийском 0
18:12
Прививки от COVID-19 в Алтайском крае чаще других ставят пенсионеры 0
17:53
Самый толстый кот России спас жительницу Бийска от коронавируса 0
17:40
Суд признал высотку, возведенную "Барнаулкапстроем", пожароопасной 9
17:28
Почти 40 километров дорог отремонтировали в Барнауле за год 6
17:15
Скончалась писательница Татьяна Полякова 3
17:02
Губернатор попросил сделать выводы из инцидента со сгоревшим на Алтае школьным автобусом 1
16:46
Тавдинские пещеры на Алтае вошли в топ-10 самых интересных мест России 1
16:32
Доктор Мясников рассказал, нужно ли прививаться переболевшим коронавирусом 5
16:19
Бийского "Джеки Чана" осудили за избиение двух мужчин в День смеха 0
16:05
Генпрокуратура назвала самые коррумпированные регионы 2
15:56
Почти 9,5 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки 1
15:43
"Встала и пошла". Кто такая Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021 11
15:30
Красноярск назвали городом с самыми вежливыми водителями 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.