Более 40 тысяч жителей Алтайского края переболели ковидом

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2449.
За сутки в лабораториях подтвердили еще 104 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 805 человек. Выздоровели 40 055 человек (+104 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск – 11, Рубцовск – 10, Камень-на-Оби – 9, Бийский, Мамонтовский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Кулундинский район – 4, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Павловский район – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Благовещенский, Ключевский, Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алейский, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный районы – по 1 заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 342 пациента, из них 107 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 499 коек.
Комментарии
2% населения переболели
98% еще в опасности
Туфта, на 5 или даже на 10 умножьте свои 40 тысяч, будет реальная цифра. У меня со всеми признаками ковида анализ брать отказывались на него, пока в пневмонию не переросло, тогда взяли, подтвердилось. А до этого - ОРВИ, лечись ингавирином и парацетамолом, и пофигу что у тебя температура 39, ни вкуса ни запаха не чувствуешь, башка лопается от боли, до больницы кое-как дополз, т.к. на дом отказались выезжать, т.к. нет у них врачей для надомного посещения. Хоть при смерти но ползи сам на прием. А врач при приеме ставит тебе температуру 36,6 и на вопрос почему так, когда реальная 39 - начинает орать, что ему виднее. "Любимая" поликлиника № 14. И кучу таких примеров знаю.
Реальные цифры действительно в десятки раз больше, с учётом того, что большинство переносят этот вирус в лёгкой и бессимптомной форме, так что продолжаем сохранять спокойствие вопреки всему
На авиашоу только в сентябре собралось в городе около 200 тысяч человек при разгуле очень заразной инфекции. скорей всего тысяч 40 сразу хватанули ковидосика