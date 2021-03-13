Сотрудники скорой помощи Бийска устроили конфликт с начальством из-за ковидных выплат

Между сотрудниками скорой помощи Бийска и начальством возник конфликт из-за выборочного распределения выездов к пациентам, которые имеют подтверждённый диагноз с COVID-19. За работу с такими больными "избранные" бригады получают солидные доплаты.

Как рассказывает "Бийский рабочий", конфликт на станции скорой помощи длится уже несколько месяцев. Ещё перед Новым годом фельдшеры и водители стали замечать, что на вызовы к "ковидным" пациентам, за которые идут надбавки, отправляют только несколько бригад.

При этом главврач станции не согласен с претензиями персонала и объясняет, что случаи COVID-19 стали в Бийске реже, а обеспечить все бригады равномерно невозможно.

Также неопределённая ситуация сложилась и с выплатами, которые положены медработникам, перенесшим коронавирус. На сегодняшний день в Бийске такую доплату получили 90 сотрудников, однако есть и те, кто на официальный больничный не уходил и мог перенести коронавирус бессимптомно.

Сотрудники станции скорой медицинской помощи уже написали обращения в Министерство здравоохранения края и страны с просьбой разобраться в ситуации. Кроме того, они намерены привлечь к решению проблемы и прокуратуру.