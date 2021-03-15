Экологи: в Барнауле леса и парки заливают жидкими нечистотами

Барнаульские общественники и экологи требуют увеличить контроль за утилизацией жидких бытовых отходов в городе. Официальных пунктов для этих целей не хватает.
Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк во время круглого стола рассказал, что ещё 10 лет назад говорили о создании специальных точек для слива ЖБО, но годы прошли, а их в городе до сих пор лишь две.
Сливают отходы чаще всего в лесах, а иногда в парке "Юбилейный". Те, кто не решается опустошить бак на территории города, выезжают в пригородные посёлки или к ближайшим водоёмам.
Ещё одна проблема заключается в том, что большинство ассенизаторов, которые работают на территории Барнаула, являются нелегалами и не могут въезжать на полигоны, поскольку у них нет специального разрешения от водоканала.
Депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов предложил взять этот вопрос на контроль какой-нибудь общественной организации, а также доводить до горожан информацию о легальных ассенизаторах, чтобы люди работали с ними.
Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал обновлённые данные рейтинга чистоты регионов. Алтайский край вошёл в список самых грязных субъектов России.
Комментарии
Так этих говновозок стало так много ! Едешь по Змеиногорскому и видишь как они в лес сворачивают .
ОНФ зашевелилось к выборам. А так плевать им на лес и на фекалии.
А в ОНФ не хотят спросить у своего вождя почему у людей нет централизованной канализации?
а ведь это наше здоровье
Так этих говновозок стало так много !
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Так город разрастается во всех направлениях, а канализационная сеть нет.
Весь лес з@ср@ли, черные г@внооткачиватели! Где живут, там и срут
Чему удивляться ежели в Мухосранске живем, вот и оправдываем сие гордое звание тем, что гадим везде и всем чем возможно, причем прошу заметить не марсиане это делают, сами все сами, оскотинились граждане. С чем мухосранцев и поздравляю.
сами все сами
Врёте вы всё! Это Абама!
Мусорная реформа по путински. Зас..ть всю страну по уши. Но главное, собрать принудительно деньги с людей.
Стесняюсь спросить это Путин нам все лично загадил или сами все сами?
Наиболее ранние сооружения, выполняющие роль канализации, обнаружены в городах индской цивилизации: в Мохенджо-Даро, возникшем около 2598 года до н. э.
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А около 2020 н.э. россияне утратили технологию строительства канализации.
Стесняюсь спросить это Путин нам все лично загадил или сами все сами?
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А разве канализацию не мэр должен строить, которого назначил губернатор, которого назначил сами знаете кто?
Много раз видел говновозок в лесу. Куда звонить в таких случаях?
Много раз видел говновозок в лесу. Куда звонить в таких случаях?
пусть полиция ими занимается
Много раз видел сливающихся амновозок в лесу. Куда звонить в таких случаях?
Много раз видел сливающихся амновозок в лесу. Куда звонить в таких случаях?
Исправить ситуацию можно двумя способами. 1---Конские штрафы. 2----Публичная порка плетью. Второй способ предпочтительнее, ибо результат гарантирован. Как вариант наказывать в двойном размере свидетелей загаживания и не донесших куда следует, хотя ах да совсем забыл, мы же не стукачи, нам лучше в дерьме-с.
А разве канализацию не мэр должен строить, которого назначил губернатор, которого назначил сами знаете кто?----------------------Скоро растает снег и Барнаул предстанет во все красе, это губернатор нам все загадил?