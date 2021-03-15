Экологи: в Барнауле леса и парки заливают жидкими нечистотами

Барнаульские общественники и экологи требуют увеличить контроль за утилизацией жидких бытовых отходов в городе. Официальных пунктов для этих целей не хватает.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк во время круглого стола рассказал, что ещё 10 лет назад говорили о создании специальных точек для слива ЖБО, но годы прошли, а их в городе до сих пор лишь две.

Сливают отходы чаще всего в лесах, а иногда в парке "Юбилейный". Те, кто не решается опустошить бак на территории города, выезжают в пригородные посёлки или к ближайшим водоёмам.

Ещё одна проблема заключается в том, что большинство ассенизаторов, которые работают на территории Барнаула, являются нелегалами и не могут въезжать на полигоны, поскольку у них нет специального разрешения от водоканала.

Депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов предложил взять этот вопрос на контроль какой-нибудь общественной организации, а также доводить до горожан информацию о легальных ассенизаторах, чтобы люди работали с ними.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал обновлённые данные рейтинга чистоты регионов. Алтайский край вошёл в список самых грязных субъектов России.