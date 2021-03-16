Здоровый интерес. Как оценить риски развития тяжёлого течения коронавируса

Жители Барнаула, ещё не переболевшие COVID-19, смогут узнать, насколько их организм подвержен риску тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Такую возможность предоставила лаборатория "Гемотест", разработавшая специальный комплекс из двух анализов.

Согласно данным Минздрава РФ и Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция протекает тяжелее при повышенной свёртываемости крови и наличии сахарного диабета. На основе этих данных "Гемотест" включил в свой комплекс исследования для выявления преддиабета и нарушений системы свёртываемости крови.

Первый показатель, нужный для оценки риска, – гликированный гемоглобин. Он поможет понять, как часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения на протяжении трёх месяцев до анализа. Это исследование позволяет выявить нарушение углеводного обмена на ранней стадии и предупредить развитие сахарного диабета.

Второй показатель – международное нормализованное отношение, или МНО. Эта величина характеризует общее состояние свёртывающей системы, риск развития тромбозов или кровотечений. Её применяют для общей, или скрининговой, оценки состояния системы свёртывания крови.

Стоимость анализа – 590 рублей без учёта взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на сайте "Гемотеста". Получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придёт бесплатное SMS-уведомление.

Лаборатория "Гемотест"

Адреса в Барнауле:

ул. Балтийская, 12,

ул. Советская, 7Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.