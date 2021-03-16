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Новости

СМИ: в России ужесточат наказание за пьяную езду

, ИА "Амител"
Максимальный срок лишения свободы планируют увеличить в полтора раза
Фото: livejournal.com

Фото: livejournal.com

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ужесточение максимального наказания для лиц, которые систематически садятся нетрезвыми за руль. Об этом сообщает "Коммерсант". По информации издания, максимальный срок лишения свободы увеличится с двух до трёх лет.

Такую меру планируют ввести в связи с тем, что в 2020 году доля лиц, осуждённых повторно за езду в пьяном виде, достигла 20%. Для сравнения: в 2019 году показатель составлял 15%, в 2018-м – 10%.

Эксперты выразили сомнение, что увеличение срока лишения свободы для злостных нарушителей сможет существенно повлиять на эту статистику.

Так, юрист, адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько обратил внимание, что, несмотря на ужесточение, езда в нетрезвом состоянии остаётся преступлением небольшой тяжести, и это дает судьям полное право назначать обязательные работы или ограничение свободы. Радько считает, что едва ли такие меры остановят любителей "пьяной езды".

Президент Московской коллегии правовой защиты Виктор Травин подчеркнул, что пьяный водитель не думает о правовых последствиях поступка, следовательно, разница сроков лишения свободы при этом не играет существенной значения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.03.2021 15:26
- гость -

А если судья или прокурор?

16.03.2021 15:28
Доктор Рыбников

А ну да, пьяный сел за руль и такой - "О, блин, срок-то увеличили, ну его, не поеду. Вот если бы как раньше был срок, то ещё ладно".

16.03.2021 15:50
- гость -

Проблема из-за глупости депутатов. Уже впервые обнаруженного пьяницу-водителя надо ставить на пару лет в наркологичку на контроль, а в случае обнаружения алкоголизма уже лишать прав до излечения. Просто лишать прав и штрафовать совершенно бесполезное занятие.

16.03.2021 16:04
- гость -

надо, как у батьки в Белоруссии делать: первый раз попался - лишение прав + штраф, за повтороное - штраф и тюрьма + ЗАБИРАЮТ машину в счёт государства и НЕ зависимо от того, твоя она или взял покататься. Пока тачки за повторную пьянку на дороге не станут забирать, ничего не изменится.

16.03.2021 16:32
- гость -

яркий пример- новиков генерал
поймали- лишили ВУ
он опять сел и поехал
наказания ему никакого!!!!

16.03.2021 16:40
- гость -

Еще кастрировать или зашивать, чтобы себе подобных уродов не плодили.

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