СМИ: в России ужесточат наказание за пьяную езду

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ужесточение максимального наказания для лиц, которые систематически садятся нетрезвыми за руль. Об этом сообщает "Коммерсант". По информации издания, максимальный срок лишения свободы увеличится с двух до трёх лет.

Такую меру планируют ввести в связи с тем, что в 2020 году доля лиц, осуждённых повторно за езду в пьяном виде, достигла 20%. Для сравнения: в 2019 году показатель составлял 15%, в 2018-м – 10%.

Эксперты выразили сомнение, что увеличение срока лишения свободы для злостных нарушителей сможет существенно повлиять на эту статистику.

Так, юрист, адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько обратил внимание, что, несмотря на ужесточение, езда в нетрезвом состоянии остаётся преступлением небольшой тяжести, и это дает судьям полное право назначать обязательные работы или ограничение свободы. Радько считает, что едва ли такие меры остановят любителей "пьяной езды".

Президент Московской коллегии правовой защиты Виктор Травин подчеркнул, что пьяный водитель не думает о правовых последствиях поступка, следовательно, разница сроков лишения свободы при этом не играет существенной значения.