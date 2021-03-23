Специалисты пока не устранили коммунальную аварию в центре Барнаула

Земляные работы на месте аварии на водоводах диаметром 150 и 400 мм в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Чкалова продолжаются. Для жителей домов, оставшихся без воды, организовали подвоз на пересечение улиц Некрасова и Чернышевского.

Напомним, что об аварии на участке стало известно утром во вторник, 23 марта. Без воды остались несколько многоквартирных и десятки частных домов.

Также рано утром произошло повреждение теплосети возле здания на улице Попова, 118. В результате без горячей воды и отопления временно оставались 24 многоквартирных дома, две школы и четыре детских сада. Ликвидировать повреждение удалось к 11 часам дня.