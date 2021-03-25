В России начали производство третьей вакцины "КовиВак"

На площадке Центра имени Чумакова началось производство вакцины "КовиВак". Об этом пишет РИА Новости.

Препарат выпускают в виде суспензии для внутримышечного введения.

"Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах", – сказано в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

Предельная отпускная цена препарата составляет 4330 рублей. В центре хорошо оценивают уровень антител у добровольцев и планируют подать документы в ВОЗ на переквалификацию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается начать переговоры по закупке вакцины "Спутник V". Венгрия и Словакия уже получили партии препарата, Чехия заинтересована в его приобретении, а Италия может стать первой европейской страной, где начнётся производство российской вакцины.