Жительница Барнаула хотела стать подставным лицом, а станет обвиняемой в суде

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Барнаула. Знакомый предложил женщине стать подставным лицом за вознаграждение, но что-то пошло не так.

Горожанка согласилась и отдала мужчине свой паспорт, при помощи которого он сделал документы для образования юридического лица, где она стала директором (но не по-настоящему).

"Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемой, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления юридическим лицом", – рассказали в СК.

Уголовное дело в отношении жительницы Барнаула передано в суд.

Ранее стало известно, что предприниматель из Алтайского края изготовил поддельные документы о переводах на общую сумму более 18 млн рублей для создания видимости работы организаций и ухода от налогов, и получил полгода условного заключения.