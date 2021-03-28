Барнаульца отправили в колонию строгого режима за кражу еды

Ранее судимого жителя Барнаула приговорили к двум годам шести месяцам колонии строгого режима за кражу с проникновением в помещение, сообщает "Комсомольская правда".

"Мужчина находился на территории завода механических прессов в краевой столице, – уточнили в издании. – У него не было денег на продукты, и он открыл незапертую морозильную камеру. Оттуда мужчина забрал один мешок с сазаном и ушёл".

Краденую рыбу барнаулец продал таксисту.

Через несколько дней горожанин вновь пришёл на территорию завода. Он сбил навесной замок и похитил коробку с филе кальмара. Её он также продал, выручив с этого 800 рублей.

Ранее в Барнауле задержали местного жителя по подозрению в серии карманных краж в общественном транспорте.