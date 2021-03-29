Подавляющее большинство городов России с самым грязным воздухом находятся в Сибири

Три четверти из двадцатки российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы находятся в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на доклад директора Института оптики атмосферы СО РАН Игоря Пташника.

Основным загрязнителем он назвал "очень сильный канцероген" – бензпирен, лидирующий в списке загрязнения в 14 из 15 городов Сибири.

В некоторых из них его предельно допустимая концентрация превышена в десятки раз. Так, в Кызыле она в 116 раз выше нормы, а в Абакане – в 88 раз.

В целом по объему выбросов бензпирена лидируют Норильск, Новокузнецк и Красноярск.

Напомним, Барнаул и Бийск могут внести в список самых грязных городов России. У городов есть шансы поучаствовать в федеральном проекте по сокращению загрязнения атмосферы "Чистый воздух".

Власти предложили увеличить количество населённых пунктов, участвующих в проекте. В новый перечень Росгидромета и Роспотребнадзора, помимо Бийска и Барнаула, попали Искитим, Кемерово, девять городов Иркутской области (Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов), Улан-Удэ, Владивосток, Ростов-на-Дону, Астрахань, Архангельск и другие.

Согласно условиям программы, во включённых в проект городах планируется снизить вредные выбросы на 22% к 2024 году. При этом направить на эти цели власти хотят 500 млрд рублей за шесть лет.