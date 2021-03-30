Двух поставщиков питания в школьные столовые сменили в Барнауле

Комбинат школьного питания "Глобус" прекратил сотрудничество с двумя поставщиками продуктов в барнаульские столовые, где питаются ученики, а также ужесточил контроль за работой сотрудников в пищеблоках. Об этом рассказал гендиректор компании Евгений Скурлатов в ходе совещания по вопросу качества и организации горячего питания школьников в образовательных учреждениях краевой столицы.

"Сегодня АО "КШП-Глобус" внедряет систему ХАСПП (анализ рисков и критические контрольные точки), которая позволит повысить качество предоставляемых услуг по горячему питанию школьников, – уточнили в пресс-службе мэрии. – Сотрудники предприятия оперативно реагируют на все жалобы и лично встречаются с родителями школьников, которые высказывают претензии по качеству питания, проводят разъяснительную работу с родительскими комитетами в школах".

По словам председателя городского комитета по образованию Андрея Муля, в каждой школе создана комиссия, которая проверяет качество блюд и ведёт соответствующий журнал. В ревизии могут поучаствовать и родители.

Кроме того, в нескольких школах уже внедрили практику видеоотчётов о том, чем питаются ученики. Их можно посмотреть на сайтах образовательных организаций.

Напомним, что по результатам опроса учеников, который провело Российское движение школьников, организация питания в Алтайском крае попала в десятку худших в стране.

Министр образования региона Максим Костенко прокомментировал эту информацию так: "Мы были не в курсе, что составляется какой-то рейтинг, но разобрались. Оказывается, участие в голосовании Российского движения школьников приняло всего 26 детей из 271 тыс. учащихся в крае. Голосование проходило всего в одной соцсети".