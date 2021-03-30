"Мы были свидетелями коллапса": спикер АКЗС Романенко об отставке мэра Бийска

Секретарь регионального отделения "Единая Россия", председатель АКЗС Александр Романенко объяснил, почему представители партии в думе Бийска не проголосовали за отчёт главы города Александра Студеникина. После "неуда" от коллег градоначальник через час подал в отставку.

Как пояснил Романенко, к действующей власти наукограда накопилось за год очень много вопросов. Особенно из-за провалов в реализации национальных проектов.

"В городе не полностью выполнен годовой план по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": не освоены средства на главном объекте – общественно значимой территории возле ТЦ "Ривьера". Не все дворовые территории были отремонтированы и, к сожалению, часть федеральных средств пришлось направить обратно в федеральный бюджет. Эти темы мы неоднократно поднимали и на заседании президиума регионального отделения партии, и на совещаниях по реализации партийных проектов с отчётом главы Бийска. Мы были свидетелями коллапса по реализации в Бийске мусорной реформы, когда на протяжении значительного периода мусор просто не вывозился из города. Третий вопрос – это борьба со снегом. Неблагоприятная ситуация была с очисткой улиц от снега в зимний период, не до конца эта проблема решена и до сих пор", – отметил Романенко.

Спикер АКЗС добавил, что депутаты долго терпели, но на отчёте сказали "нет" Студеникину.

"Конечно, многое удалось сделать: растёт экономика, соответственно, растёт бюджет, решаются многие социальные вопросы, но есть направления деятельности, где проблемы нужно решать более последовательно. Мы неминуемо вернёмся к ним и в 2021-м году: также нужно будет бороться со снегом, вывозить мусор и приводить в порядок общественно значимые территории, поэтому здесь есть о чём задуматься и сделать работу над ошибками. Возможность такую депутаты горсовета предоставили. Но не стоит забывать, что ответственность за состояние дел в городе у депутатов и администрации общая", – заключил Александр Романенко.

Ранее стало известно, что Мэр Бийска Александр Студеникин ушёл в отставку после неудовлетворительной оценки депутатов его работы.

"Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города, – написал Студеникин на своей странице в Instagram. – Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы".

Глава Бийска попросил депутатов городской думы освободить его от должности до 31 мая 2021 года. Он также поблагодарил бийчан за поддержку.