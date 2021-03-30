"Мы были свидетелями коллапса": спикер АКЗС Романенко об отставке мэра Бийска

Секретарь регионального отделения "Единая Россия", председатель АКЗС Александр Романенко объяснил, почему представители партии в думе Бийска не проголосовали за отчёт главы города Александра Студеникина. После "неуда" от коллег градоначальник через час подал в отставку.
Как пояснил Романенко, к действующей власти наукограда накопилось за год очень много вопросов. Особенно из-за провалов в реализации национальных проектов.
"В городе не полностью выполнен годовой план по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": не освоены средства на главном объекте – общественно значимой территории возле ТЦ "Ривьера". Не все дворовые территории были отремонтированы и, к сожалению, часть федеральных средств пришлось направить обратно в федеральный бюджет. Эти темы мы неоднократно поднимали и на заседании президиума регионального отделения партии, и на совещаниях по реализации партийных проектов с отчётом главы Бийска. Мы были свидетелями коллапса по реализации в Бийске мусорной реформы, когда на протяжении значительного периода мусор просто не вывозился из города. Третий вопрос – это борьба со снегом. Неблагоприятная ситуация была с очисткой улиц от снега в зимний период, не до конца эта проблема решена и до сих пор", – отметил Романенко.
Спикер АКЗС добавил, что депутаты долго терпели, но на отчёте сказали "нет" Студеникину.
"Конечно, многое удалось сделать: растёт экономика, соответственно, растёт бюджет, решаются многие социальные вопросы, но есть направления деятельности, где проблемы нужно решать более последовательно. Мы неминуемо вернёмся к ним и в 2021-м году: также нужно будет бороться со снегом, вывозить мусор и приводить в порядок общественно значимые территории, поэтому здесь есть о чём задуматься и сделать работу над ошибками. Возможность такую депутаты горсовета предоставили. Но не стоит забывать, что ответственность за состояние дел в городе у депутатов и администрации общая", – заключил Александр Романенко.
Ранее стало известно, что Мэр Бийска Александр Студеникин ушёл в отставку после неудовлетворительной оценки депутатов его работы.
"Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города, – написал Студеникин на своей странице в Instagram. – Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы".
Глава Бийска попросил депутатов городской думы освободить его от должности до 31 мая 2021 года. Он также поблагодарил бийчан за поддержку.
Комментарии
Вы были плохой командой. Хорошая команда такого барака не допустила бы. Честная оценка своего неумения руководить вызвала бы больше уважения, нежели говорить о хорошей команде.
Романенку в мэры Бийска, он покажет, как надо работать. Языком то трепать и я могу, чать не мешки ворочать....