Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить контроль за уборкой снега

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил главам администраций районов и городскому комитету ЖКХ усилить контроль за уборкой дворов и дорог от снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В Барнауле уже очистили 735 кровель многоквартирных домов (59,1% от общего количества) и 1387 дворовых территорий (50,6%).

При этом в краевой столице ежедневно проходят рейды, по результатам которых в случаях ненадлежащей очистки принимают меры административного воздействия. Так, с января в комитет ЖКХ поступило 74 соответствующих обращения в отношении 194 домов.

"По результатам проверок работы выполнены на 89 домах, 25 домов остаются на контроле в комитете, в отношении 80 домов материалы направлены в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края", – указали в мэрии.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке улиц от снега.