Жителя Алтайского края будут судить за развращение малолетней

В Алтайском крае правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Тальменского района, обвиняемого в совершении развратных действий против несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"Следствием установлено, что с мая по июль 2020 года находясь у себя дома в одном из сёл Тальменского района обвиняемый, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении соседки, которой на тот момент было 14 лет", – рассказали в ведомстве.

Во время следствия злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело ушло в суд на рассмотрение.