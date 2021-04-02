Точка напряжения. "Мария-Ра" показала проект 16-этажной "свечки" на Красноармейском

"Мария-Ра" планирует построить многоквартирный дом на месте своего магазина. Ретейлер показал проект ЖК на градостроительном совете 1 апреля, но столкнулся со шквалом критики. По мнению архитекторов, компания выбрала неудачное расположение для высотного дома: на участке лучше построить коммерческий объект. Однако представитель "Марии-Ра" заявляет: открывать ещё один бизнес-центр на Красноармейском нерационально, а участок с согласия мэрии юридически оформлен для строительства жилья. Поэтому от планов по возведению высотного дома компания не откажется, несмотря на все возражения градсовета.

Несбывшиеся планы

Проект жилого комплекса разрабатывала мастерская "Классика" Александра Деринга. В 16-этажной "свечке" предусмотрено 75 квартир (студии, "однушки", "евродвушки") и подземный паркинг на 36 квартир. За домом запланирован двор с детскими площадками и зонами отдыха. И кажется, что это абсолютно "рядовой" точечный проект в центре Барнаула. Однако у него нашли один глобальный минус – локация.

Как утверждают архитекторы, ещё в начале 2000-х в квартале, расположенном в границах проспекта Красноармейского, переулка Радищева, улиц Интернациональной и Пролетарской, должны были построить огромный бизнес-центр. Барнаульские предприниматели выкупили два участка (на ул. ​Интернациональной, 122, и ​Пролетарской, 127а), а третий, расположенный между ними (по ул. Пролетарской, 125), приобрести не смогли.

Собственником этой проблемной земли была компания "Хелми" (владела одноимённой сетью аптек и учебных центров), и она отказалась продавать имущество. Тогда вместо одного бизнес-центра появилось два – "Идеал" и "Идеал 2", расположенные справа и слева от участка "Хелми".

Но несколько лет назад участок со зданиями выкупила компания "Мария-Ра" и открыла там магазин. Теперь же фирма рассчитывает построить дом. Для этого она официально и с одобрения мэрии изменила разрешённое использование земли. Но с планами компании не согласились эксперты градостроительного совета: по их мнению, нужно было строить коммерческий объект, а не ЖК.

"Изначально, когда мы проектировали застройку этого квартала, он рассматривался как общественно-деловой. Ни о каких домах не было речи, поскольку размещение жилья по соседству с коммерческими объектами создаёт дискомфорт для собственников. И на этом месте должно было появиться административное здание в стиле хай-тек. Всё было грамотно сделано. Мыслилось создание некоего общественного пространства с общественной застройкой", – объясняет архитектор Сергей Боженко.

По его мнению, планируемый ЖК нарушает архитектурный ансамбль участка: дом находится ближе к проспекту, чем бизнес-центры. А это недопустимо, уверен эксперт.

"Наставили несколько разностильных, разновысотных зданий. Архитекторы это называют "рассыпать горох". Нам надо думать об эстетике городской застройки, а не ставить в случайных местах жилые дома. Надо идти по ранее проложенному пути. Нельзя здесь размещать жильё и высотный объект", – говорит Боженко.

Представитель "Марии-Ра" Мария Медведева отметила, что ретейлер думал о строительстве коммерческого объекта. И даже хотел объединить два центра в один, как и планировали в начале 2000-х. Однако это оказалось невозможным.

"У нас в центре переизбыток коммерческих помещений. Да, проект красивый (от 2003 года, где один "Идеал", – прим. ред.), но нереализуемый. Сейчас это разные объекты, разные собственники, разные земельные участки. Что значит взять и объединить здания? Нужно сделать глобальную реконструкцию. Но два бизнес-центра возводили в 2000-х, а сейчас нормативы по строительству изменили и ужесточили. Собственники обоих зданий понесут колоссальные потери. Нецелесообразно", – говорит Медведева.

"Идите своим путём"

Неудобна эта локация для ЖК ещё и потому, что по близости нет общеобразовательных учреждений, в которые поведут детей жильцы "свечки", говорит депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко.

"Здание, его пластика, может быть, симпатичные. Но жилья там не должно быть. Для него тут ничего нет: ни школ, ни садиков, ни парковок", – отмечает он.

Представитель "Марии-Ра" возражает: в квартале, расположенном в границах проспекта Красноармейского, переулка Радищева, улиц Короленко и Партизанской, запроектированы школа и детский сад. Экспертов такой ответ не устроил. По словам Сергея Боженко, эти учреждения только запланированы, к их строительству не приступили, а потому детям придётся ходить в школу и детские сады далеко от дома. Ближайшие располагаются в микрорайоне № 17 (​детский сад на Ядринцева, 74, и гимназия № 22 на Ядринцева, 76).

– По градостроительным нормам дети не должны пересекать магистральные улицы, чтобы попасть в школу. Это неправильно, – говорит Сергей Боженко.

– Но ни один квартал в городе не обеспечен школами и детсадами. Это невозможно, – возражает Мария Медведева.

– Тогда надо отказываться от функции жилья, – предлагает Боженко.

– Тогда в принципе надо везде отказываться от жилья, – взрывается Медведева.

– Только в вашем конкретном случае, – отвечает архитектор.

Другие члены градсовета поддерживают Сергея Боженко. По словам Евгения Носенко, компания должна была оценивать перспективы строительства на участке до его покупки.

"Когда покупали участок, неужели не чувствовали, что идёте в такое тяжеленное противоречие ко всему? Нет, всё равно купили. А теперь нас ставят перед фактом. Идите своим путём. Для этого есть суд. Я думаю, у вас будет успех. Но градсовет такое не согласует. Обидно за город. Я не думаю, что дом украсит Красноармейский", – говорит Носенко.

Экс-председатель комитета по строительству Алексей Бобров считает, что строительство высотки "ущемит жителей Барнаула и жильцов дома":

"Любая реновация должна улучшать градостроительную ситуацию. А вы, наоборот, делаете точку напряжения".

В результате проект отклонили (хотя к нормативам и архитектуре у экспертов ни претензий, ни вопросов не было), а застройщику настойчиво рекомендовали всё-таки ещё раз подумать о строительстве коммерческого объекта.

Сплошные "нет"

Проект компании "Мария-Ра" стал четвёртым, который с начала 2021 года презентуют на градостроительном совете. В феврале комиссия одобрила возведение 23-этажного дома на пр. Красноармейском, 50. Работать на участке будет "Строительная перспектива".

Тогда же – в феврале – новая для Барнаула компания "СОК" показала на градсовете ЖК на ул. Пролетарской, 80, рядом с элитным домом "Три богатыря" (​ул. Партизанская, 81 / ​проспект Ленина, 31). Архитекторы нашли в проекте много недочётов и "завернули" его. В марте компания снова представила ЖК на комиссии и вновь получила отказ.

Неудачным мартовское заседание градсовета оказалось и для компании "Союз": ей отказали в строительстве двух "свечек" по 18 и 25 этажей на ул. Партизанской, 175.

И во всех случаях эксперты отказываются согласовывать проект из-за того, что застройщики не представляют проекты планировки микрорайонов, где будут располагаться ЖК. В будущем эти точечные объекты, говорят архитекторы, могут помешать реновации центра. А потому требуют от девелоперов разработать документацию на кварталы.