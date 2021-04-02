Точка напряжения. "Мария-Ра" показала проект 16-этажной "свечки" на Красноармейском

"Мария-Ра" планирует построить многоквартирный дом на месте своего магазина. Ретейлер показал проект ЖК на градостроительном совете 1 апреля, но столкнулся со шквалом критики. По мнению архитекторов, компания выбрала неудачное расположение для высотного дома: на участке лучше построить коммерческий объект. Однако представитель "Марии-Ра" заявляет: открывать ещё один бизнес-центр на Красноармейском нерационально, а участок с согласия мэрии юридически оформлен для строительства жилья. Поэтому от планов по возведению высотного дома компания не откажется, несмотря на все возражения градсовета.
Несбывшиеся планы
Проект жилого комплекса разрабатывала мастерская "Классика" Александра Деринга. В 16-этажной "свечке" предусмотрено 75 квартир (студии, "однушки", "евродвушки") и подземный паркинг на 36 квартир. За домом запланирован двор с детскими площадками и зонами отдыха. И кажется, что это абсолютно "рядовой" точечный проект в центре Барнаула. Однако у него нашли один глобальный минус – локация.
Как утверждают архитекторы, ещё в начале 2000-х в квартале, расположенном в границах проспекта Красноармейского, переулка Радищева, улиц Интернациональной и Пролетарской, должны были построить огромный бизнес-центр. Барнаульские предприниматели выкупили два участка (на ул. Интернациональной, 122, и Пролетарской, 127а), а третий, расположенный между ними (по ул. Пролетарской, 125), приобрести не смогли.
Собственником этой проблемной земли была компания "Хелми" (владела одноимённой сетью аптек и учебных центров), и она отказалась продавать имущество. Тогда вместо одного бизнес-центра появилось два – "Идеал" и "Идеал 2", расположенные справа и слева от участка "Хелми".
Но несколько лет назад участок со зданиями выкупила компания "Мария-Ра" и открыла там магазин. Теперь же фирма рассчитывает построить дом. Для этого она официально и с одобрения мэрии изменила разрешённое использование земли. Но с планами компании не согласились эксперты градостроительного совета: по их мнению, нужно было строить коммерческий объект, а не ЖК.
"Изначально, когда мы проектировали застройку этого квартала, он рассматривался как общественно-деловой. Ни о каких домах не было речи, поскольку размещение жилья по соседству с коммерческими объектами создаёт дискомфорт для собственников. И на этом месте должно было появиться административное здание в стиле хай-тек. Всё было грамотно сделано. Мыслилось создание некоего общественного пространства с общественной застройкой", – объясняет архитектор Сергей Боженко.
По его мнению, планируемый ЖК нарушает архитектурный ансамбль участка: дом находится ближе к проспекту, чем бизнес-центры. А это недопустимо, уверен эксперт.
"Наставили несколько разностильных, разновысотных зданий. Архитекторы это называют "рассыпать горох". Нам надо думать об эстетике городской застройки, а не ставить в случайных местах жилые дома. Надо идти по ранее проложенному пути. Нельзя здесь размещать жильё и высотный объект", – говорит Боженко.
Представитель "Марии-Ра" Мария Медведева отметила, что ретейлер думал о строительстве коммерческого объекта. И даже хотел объединить два центра в один, как и планировали в начале 2000-х. Однако это оказалось невозможным.
"У нас в центре переизбыток коммерческих помещений. Да, проект красивый (от 2003 года, где один "Идеал", – прим. ред.), но нереализуемый. Сейчас это разные объекты, разные собственники, разные земельные участки. Что значит взять и объединить здания? Нужно сделать глобальную реконструкцию. Но два бизнес-центра возводили в 2000-х, а сейчас нормативы по строительству изменили и ужесточили. Собственники обоих зданий понесут колоссальные потери. Нецелесообразно", – говорит Медведева.
"Идите своим путём"
Неудобна эта локация для ЖК ещё и потому, что по близости нет общеобразовательных учреждений, в которые поведут детей жильцы "свечки", говорит депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко.
"Здание, его пластика, может быть, симпатичные. Но жилья там не должно быть. Для него тут ничего нет: ни школ, ни садиков, ни парковок", – отмечает он.
Представитель "Марии-Ра" возражает: в квартале, расположенном в границах проспекта Красноармейского, переулка Радищева, улиц Короленко и Партизанской, запроектированы школа и детский сад. Экспертов такой ответ не устроил. По словам Сергея Боженко, эти учреждения только запланированы, к их строительству не приступили, а потому детям придётся ходить в школу и детские сады далеко от дома. Ближайшие располагаются в микрорайоне № 17 (детский сад на Ядринцева, 74, и гимназия № 22 на Ядринцева, 76).
– По градостроительным нормам дети не должны пересекать магистральные улицы, чтобы попасть в школу. Это неправильно, – говорит Сергей Боженко.
– Но ни один квартал в городе не обеспечен школами и детсадами. Это невозможно, – возражает Мария Медведева.
– Тогда надо отказываться от функции жилья, – предлагает Боженко.
– Тогда в принципе надо везде отказываться от жилья, – взрывается Медведева.
– Только в вашем конкретном случае, – отвечает архитектор.
Другие члены градсовета поддерживают Сергея Боженко. По словам Евгения Носенко, компания должна была оценивать перспективы строительства на участке до его покупки.
"Когда покупали участок, неужели не чувствовали, что идёте в такое тяжеленное противоречие ко всему? Нет, всё равно купили. А теперь нас ставят перед фактом. Идите своим путём. Для этого есть суд. Я думаю, у вас будет успех. Но градсовет такое не согласует. Обидно за город. Я не думаю, что дом украсит Красноармейский", – говорит Носенко.
Экс-председатель комитета по строительству Алексей Бобров считает, что строительство высотки "ущемит жителей Барнаула и жильцов дома":
"Любая реновация должна улучшать градостроительную ситуацию. А вы, наоборот, делаете точку напряжения".
В результате проект отклонили (хотя к нормативам и архитектуре у экспертов ни претензий, ни вопросов не было), а застройщику настойчиво рекомендовали всё-таки ещё раз подумать о строительстве коммерческого объекта.
Сплошные "нет"
Проект компании "Мария-Ра" стал четвёртым, который с начала 2021 года презентуют на градостроительном совете. В феврале комиссия одобрила возведение 23-этажного дома на пр. Красноармейском, 50. Работать на участке будет "Строительная перспектива".
Тогда же – в феврале – новая для Барнаула компания "СОК" показала на градсовете ЖК на ул. Пролетарской, 80, рядом с элитным домом "Три богатыря" (ул. Партизанская, 81 / проспект Ленина, 31). Архитекторы нашли в проекте много недочётов и "завернули" его. В марте компания снова представила ЖК на комиссии и вновь получила отказ.
Неудачным мартовское заседание градсовета оказалось и для компании "Союз": ей отказали в строительстве двух "свечек" по 18 и 25 этажей на ул. Партизанской, 175.
И во всех случаях эксперты отказываются согласовывать проект из-за того, что застройщики не представляют проекты планировки микрорайонов, где будут располагаться ЖК. В будущем эти точечные объекты, говорят архитекторы, могут помешать реновации центра. А потому требуют от девелоперов разработать документацию на кварталы.
Комментарии
что-то закусились )) и дело не в стандартах, нормах, ансамблях
дело в другом)))
точечно понатыкали домов в центре, там где даже магазина приличного нет, не говорят про садики и школы... а тут НЕЛЬЗЯ!!!
недоговаривают!)
ну реально ни к чему там жилой дом, лишь бы хапнуть, а там хоть трава не расти
В голове у Марии-Ра одни сплошной кисель. За бабки все все все! Очередной бред на красноармейском. Неуд
Убожество!
жуть!!! жуткая!!
градсовет - ярмарка тщеславия! Каждый норовит поумничать и вставить свои 5 копеек!
Боженко бы вообще помалкивал - во времена его бытности как главного архитектора в самом центре города выросла убогая серая коробка Ультра, стоящая в историческом центре по соседству с объектами культурного наследия!
Для жилья нет школ, а для бизнес-центра нет мест для парковок. Пусть сажают деревья.
А нафига там ещё один офисник? Лучше б собственники идеала выкупили тогда участок у марийки и сделали паркинг многоуровневый. Это бы точно всем помогло
Экс-председатель комитета по строительству Алексей Бобров считает, что строительство высотки "ущемит жителей Барнаула и жильцов дома":
"Любая реновация должна улучшать градостроительную ситуацию. А вы, наоборот, делаете точку напряжения".
Вот почему такие фразы не звучат в отношении нового корпуса АГУ?
Да ладно вам сразу, убожество, жуть жуткая. Домик то не плохой. Вот проблема конечно есть это парковки, там и так негде встать а сейчас еще и дом будет. А еще двор нужен для детей.
Почему застройщик должен решать вопросы Города? Школы, садики? Может им ещё зарплату платить начать?
Прямо не градсовет, а собрание мистеров и миссис "нет". Все им не нравится
ИГ, причём тут парковки? В заголовке написано же: нарушений нет, но отклонили.
ИГ, причём тут парковки? Вы заголовок статьи читайте: нарушений нет.
Ага, с 1ым апрелем.
Лучше бы написали, почём квадрат будет?
Амбиции Ракшина Евгения не соответствуют его способностям . Правильно , что щелкуном по носу
2.04.2021 09:21 Фрукц, так это вечная проблема, нарушений нет, а проблемы есть.
Есть представители ретейлера в коментах? Пусть ответят на выпады Градсовета?
Отличный дом, и место замечательное. 16тиэтажный человейник, зажатый с 2х сторон округлыми офисниками... Есть в этом что-то фаллическое, маскулинное...Предлагаю название для этого дома- "Эрекция".
ИИ, со стройкой у нас в городе у 2 х застройщиков нет проблем. Вот где непаханое поле для соответствующих структур.
ЛАЖА
2.04.2021 09:25
Фрукц
Лучше бы написали, почём квадрат будет?
хотите жить в этом аду?
Нужно марию-ра в виде 16 этажной лыжи
Митенька, хорош читать феминистические форумы. Они не жизненны.
Гостья, город сам по себе- мутант, разницы большой нет, в Плазе жить, в Анастасии, или в этом ЖК.
Убожество. Зачем его поставили так близко к дороге. Здание визуально давит сверху на другие здания и проспект, выгораживая только себя. Проживание в таком доме сплошной стресс из-за круглосуточно проезжающих машин.
1, да, да... Вы не будете жить в этом аду, вместе с гостьей?
За домом запланирован двор с детскими площадками и зонами отдыха....
И всё это на двух квадратных метрах площади. Давно пора законодательно запретить точечную застройку и вопросов таких возникать не будет.
Похрен на Красноармейский. там все равно уже гетто, как где-нибудь на Ускова.
Подземных парковок мало, а так пусть строят, все равно все упрется в наличие работы в городе !
На горе, в Спутнике с Авиатором и т.д. люди живут как-то без школ и садов. А тут проблема! Да пусть строят, если реально такое г., то никто не купит, не так ли?
Господам из градсовета вообще знакомо такое понятие, как коливинг или многофункциональные комплексы? Во всем мире жилье строится рядом с офисными комплексами, и наоборот. Чтобы не пришлось ездить на другой конец города, а все было в одном месте - от булки хлеба с поликлиникой и прачечной до переговорной комнаты.
Такое ощущение, что мозг у когото остановился в развитии лет 30 назад.
МАсквич
а где там поликлиника?
может еще у подъезда трамвайную остановку сделать?
"Амбиции Ракшина Евгения не соответствуют его способностям . Правильно , что щелкуном по носу" - поддержу! В голове один кисель. Барыгам в ритейлере барыжить, хлеб с молоком продавать. А не дома строить. Деньги ляжки жгут. Весь город уже своим барахлом застроили.
Я против точечной застройки. ее нужно запретить! пусть застраивают кварталами с санитарными защитными зонами. С зонами озеленения парковами социально бытовыми учреждениями. А не так: "Есть в этом что-то фаллическое, маскулинное...Предлагаю название для этого дома- "Эрекция"."
Эрекция от Ракшина )))
Во всем мире нет офисных центров ,стоящих на городском проспекте ( самом загруженном -и тяжёлый транспорт , и трамвай ..) , причём в буквальном смысле . Туда ещё и жильё влепите . Хотя,в нашем колхозе понастроили жилья прямо на дорогах . Каждый день еду мимо чудо Плазы и Мечты на Змеиногорском . И таких ещё воз и маленькая тележка .
Фрукц
Гостья, город сам по себе- мутант, разницы большой нет, в Плазе жить, в Анастасии, или в этом ЖК.
***
Не мутант, а химера- Центр весь классический Питер, старые кварталы- село Дедилово Тульской области, новые кварталы- Копотня и Выхино...
И еще раз, друзья. Вынырните из того, что вы знаете. Есть много, чего не знаете или не видели. Но это не значит, что такого не существует.
Я вам больше скажу. остановка общественного транспорта ВНУТРИ здания - это уже почти норма.
МФЦ - это апартаменты, офисники, социалка, склады, розница, садики и проч.
а плаза то прям стоит в лесу, а не у дороги, ага!!!
как и все дома остальные дома на красноармейском или ленина
Да потому что достали уже с подобными архитектурными высерами.
Нельзя строить вплотную к дорогам, не будет парковки, не возможно в будущем расширить дорогу, раньше здания отгораживали зелёной зоной для уменьшения шума и газов. Сейчас готовы вынести на дорогу все дома.
Мне вот интересно, те кто топит за данный проект сами видели этот участок? Там тупо нет места! Нет ни для парковок, ни для детской площадки. Поэтому дом и выперает на Красноармейский. Это как Плаза, который кое-как втиснули в угол пересечения Красноармейского и Никитина, так там вообще негде припарковаться, а детская площадка ютится во внутреннем дворике. Вообще такие проекты нужно разрешать как в наказание застройщикам - построил дом, обязан пожить в нем со своей семьёй пять лет: езди по пробкам, бейся за парковочные места с другими жильцами, води своего ребенка в переполненные школы и детские сады, переходя туевую кучу магистралей. Вот тогда дельцы типа Ракшина может и задумаются. А градостроительный комитет в данном случае всё правильно сделал. Надеюсь, и новый корпус АГУ завернут.
Да бросьте вы, "газы", "шум"... вон, люди на Ленинском живут, и ссутся от щастья, что "в Центре" ... у всех запросы разные, может быть, кто-то планирует приходить в 11 вечера, когда машин и трамваев уже нет...
красноармейский - шестиполосная магистраль. ее расширят, если на месте барнаула будет китайская народная республика.
вот за шумакова или ядринцева (где уже построены согласованные градсоветом высотки) я бы сильнее переживал, там ситуация с дорогами максимально критична
Дом будет на дороге проспекта Красноармейского?
Что-то Ракшиных тоже понесло на сверх жадность.
2.04.2021 09:04
- гость -
Экс-председатель комитета по строительству Алексей Бобров считает, что строительство высотки "ущемит жителей Барнаула и жильцов дома":
"Любая реновация должна улучшать градостроительную ситуацию. А вы, наоборот, делаете точку напряжения".
Вот почему такие фразы не звучат в отношении нового корпуса АГУ?
Мы ничего в этом не понимаем, это совсем другое.
Ответ короткий. Федеральные деньги.
Один хрен построят. И желающие там жить будут... У нас каких только глушёных нет.
гостю
2.04.2021 10:26
ну хоть у кого то стоит.. у остальных на полшестого..
А почему одним можно втыкать свечки хоть на красноармейском, хоть на мерзликина, хоть на шумакова, без кола и двора, а другим - нет? пусть озвучат правила, иначе это похоже на цирк. Мне по барабану конкретно на ракшина или комякова, но если этот так называемый совет есть, то для чего он, если нет результата? Они существуют на деньги налогоплательщиков, толку от них нет, прорыва тоже, нафига они? чтобы советовать? что и кому они полезного посоветовали? может, спланировали развитие города? расширение дорог? улучшение работы общественного транспорта? пошли к мэру с требованием изменить нормативы или заставили построить недостающих школ и садов (не одна и не уже даже не 10 их нужно!)? Я правда не пойму, зачем они?
В феврале комиссия одобрила возведение 23-этажного дома на пр. Красноармейском, 50. Работать на участке будет "Строительная перспектива".
А куда, интересно. из этого дома дети пойдут? В какую школу или садик?. Про 22-ю забудьте, там в первых классах уже сейчас больше 30 человек, про 122-ю тоже, там частенько по два класса проводят урок в одном кабинете из-за отсутствия помещений. Ни о какой первой смене речи нет, скоро в ночную буду учить. Все, еще 27-я через Красноармейский, там точно не знаю, но не думаю, что ситуация другая. Про детсадики уже даже и говорить нечего, туда еще 15 лет назад было не пробиться. Еще одна высотка там строится рядышком, и еще куча по Ядринцева, и выше , и ниже, и по Партизанской, и ниже. Что творите? Один показательный отказ-типа мы начеку, а пятьдесят согласий втихушку. Точно из города гетто устроили.
2.04.2021 14:38
- гость -
***
Если раньше, чтобы жить в пригороде, надо было детей возить на машине в школу, то сейчас ситуация, чую я, поменяется- живущим в Центре надо будет возить детей в школу на выселки...
наконец о городе начали думать об удобстве и архитектуре, отказывать начали.
молодцы.