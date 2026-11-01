Слово "воздухан" могут включить в словари молодежного жаргона
Но при этом предсказать судьбу слова трудно, считает филолог
01 ноября 2026, 21:00, ИА Амител
Слово "воздухан" может войти в словари молодежного жаргона, однако в академические издания оно не попадет. Такое мнение РИА Новости высказала доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Наталия Козловская.
"Возможно, и наверняка, слово "воздухан" войдет в словари молодежного жаргона. Предсказать судьбу слова трудно, но, по моим субъективным ощущениям, оно останется в жаргоне и в академические словари не войдет", — сказала Козловская.
Эксперт пояснила, что термин несет в себе негативную окраску. Он ассоциируется с внутренней пустотой, неосновательностью и склонностью человека преувеличивать свои достижения. В основе значения лежит метафора, которая близка к фразеологизму "бросать слова на ветер", только вместо ветра здесь фигурирует воздух — пустота, которой уподобляются речи такого собеседника.
Появление слова с таким значением филолог связала с интересом общества к разным социальным и поведенческим типам.
"Вспомните «скуфа», «пикми», «альтушку», «тюбика». В заголовках СМИ уже встречаются вопросы вроде: «Кто вы — темщик, воздухан или сыночка-корзиночка?»" — заключила Козловская.
22:32:04 01-11-2026
Вот радость для Эллочек-людоедок. Современные малообразованные и малоразвитые индивидуумы будут рады, что их придуманные от небольшого ума слова в словарь определят.
01:08:22 02-11-2026
Татьяна (22:32:04 01-11-2026) Вот радость для Эллочек-людоедок. Современные малообразованн...
Ох уж все эти придуманные слова: кислород, чекист, субботник, летчик, вертолет, бездарь, стиляга, ботан, фуфло, тачка, крышевать, челнок, братан, отпад, иишка... Ну и конечно же - мультифора! 😁
Вам действительно считаете, что все слова были придуманы условную тысячу назад, а новые больше не могут появляться?
01:53:54 02-11-2026
"Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял — это проблема умного. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится всё меньше и меньше". М.Жванецкий
06:02:52 02-11-2026
Воздухан это воздухоочиститель... У авто и мото...
06:32:01 02-11-2026
Вован (06:02:52 02-11-2026) Воздухан это воздухоочиститель... У авто и мото... ... Совершенно верно, а "духан"- дурной запах.
08:18:22 02-11-2026
ДМВ (06:32:01 02-11-2026) Совершенно верно, а "духан"- дурной запах.... А "дух" это молодой боец....😆
08:38:11 02-11-2026
а АН - это Академия Наук
09:12:38 02-11-2026
Гость (08:38:11 02-11-2026) а АН - это Академия Наук... АН - это самолет.
09:22:11 02-11-2026
Гость (08:38:11 02-11-2026) а АН - это Академия Наук... А Академия-такое место, где кучка бездарей преклонного возраста пилят бабло и вешают друг другу награды и почетные звания...
09:28:21 02-11-2026
Гость (09:22:11 02-11-2026) А Академия-такое место, где кучка бездарей преклонного возра... нет это правительство
10:51:30 02-11-2026
Гость (09:22:11 02-11-2026) А Академия-такое место, где кучка бездарей преклонного возра...
А доцент тупой.
10:24:50 02-11-2026
Уже было такое слово) на мир начинается, на мяч заканчивается
Теперь можно говорить без цензуры - воздухан)))
10:27:56 02-11-2026
это типа пукана?
14:35:03 02-11-2026
а воз - всемирная организация здравоохранения