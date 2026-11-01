Но при этом предсказать судьбу слова трудно, считает филолог

01 ноября 2026, 21:00, ИА Амител

Книга / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Слово "воздухан" может войти в словари молодежного жаргона, однако в академические издания оно не попадет. Такое мнение РИА Новости высказала доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Наталия Козловская.

"Возможно, и наверняка, слово "воздухан" войдет в словари молодежного жаргона. Предсказать судьбу слова трудно, но, по моим субъективным ощущениям, оно останется в жаргоне и в академические словари не войдет", — сказала Козловская.

Эксперт пояснила, что термин несет в себе негативную окраску. Он ассоциируется с внутренней пустотой, неосновательностью и склонностью человека преувеличивать свои достижения. В основе значения лежит метафора, которая близка к фразеологизму "бросать слова на ветер", только вместо ветра здесь фигурирует воздух — пустота, которой уподобляются речи такого собеседника.

Появление слова с таким значением филолог связала с интересом общества к разным социальным и поведенческим типам.