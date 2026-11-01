Экс-помощника военного прокурора в Чечне обвиняют в мошенничестве на 90 млн рублей
Дело связано с выплатами бойцам
01 ноября 2026, 22:06, ИА Амител
В Грозненском гарнизонном военном суде рассматривается дело о хищении 90 млн рублей при осуществлении компенсационных выплат военнослужащим в Чечне. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обвиняемые, в числе которых бывший старший помощник военного прокурора города Шали Александр Степанченко, полностью отрицают свою причастность к преступлению.
"По версии следствия, подсудимые входили в организованную группу, которая с декабря 2022 года по февраль 2024 года смогла получить от государства незаконные выплаты для 30 бойцов воинской части, дислоцированной в чеченском селе Серноводское. Каждому из них было выплачено за несуществующее ранение по 3 млн рублей, половину из которых они "откатили" участникам аферы. Общий ущерб государству следствие оценило в 90 млн рублей", — пишет издание.
Мошенничество стало возможным благодаря фиктивным медицинским справкам с поддельными штампами филиала 412-го военного госпиталя.
Защита настаивает на невиновности фигурантов. По словам адвоката Степанченко, имеющиеся в деле вещественные доказательства прямо опровергают признательные показания, данные подсудимыми. Также защита отмечают, что в указанный период обвиняемые не поддерживали связи друг с другом.
09:26:29 02-11-2026
А название у этого поступка есть? Настоящее.
15:33:36 02-11-2026
Теперь ему секир-башка будет.