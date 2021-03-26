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Градостроительный тупик. Архитекторы разгромили проект высотного ЖК за "Сити-Центром"

, ИА "Амител"
Авторы проекта решили "обмануть" генплан, но не вышло
Проект ЖК на ул. Партизанской, 175 / Фото: 'Барнаулгражданпроект'

Проект ЖК на ул. Партизанской, 175 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Барнаульские архитекторы "разнесли" проект жилого комплекса на улице Партизанской, 175. Эксперты назвали его "перегрузом": он выше, чем установлено генпланом, и больше, чем требует земельный участок. Новый жилой комплекс также может парализовать узкую улицу, не рассчитанную на такой огромный ЖК. Проект неожиданно "вскрыл" проблемы всего микрорайона за "Сити-Центром", где уже работают несколько строительных компаний. Эти девелоперы, судя по всему, думают только о своих проектах, и их не волнует ни будущее квартала, ни развитие дорожной сети, ни строительство школ.

Что хотят построить за "Сити-Центром"?

Возводить жилой комплекс намерен специализированный застройщик "Главалтайстрой" (входит в группу компаний "Союз" Владимира Отмашкина). Девелопер готовил участок под стройку ещё с начала 2020 года

ЖК, разработанный архитекторами "Барнаулгражданпроекта", получился разноэтажным. В двух "свечках" по 18 и 25 этажей запроектировано 257 квартир (от однокомнатных до четырёхкомнатных), в которых, по предварительным расчётам, будут проживать 647 человек. На первых этажах домов предусмотрены холлы с детскими игровыми зонами площадью 90 квадратных метров.

Особенность проекта в том, что два дома объединены одноэтажной пристройкой. Там планируют разместить офисные помещения (под них отдадут и первые этажи "свечек"), магазины и другие коммерческие объекты.

Общее количество парковочных мест для жителей и гостей ЖК – более 250, из которых 202, согласно проекту, – в двухуровневом подземном паркинге под домом, остальные – вдоль улиц. 

Однако архитекторы проект забраковали. И вот почему.

Слишком высокий

Одна из главных претензий членов градостроительного совета, который состоялся 25 марта, – высота будущего ЖК. Разработчики "забыли" или проигнорировали требования генплана, считает начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв.

– Высота 25-этажного дома составляет 83 метра. А регламент – 75 метров (генплан от 2019 года не разрешает строить дома выше этого параметра, – прим. ред.). Вы превысили этажность и предельный параметр застройки территории (соотношение площади земельного участка и дома, которое не должно быть более 60%, а в проекте оно 66%, – прим. ред.). Что будете делать? – спрашивает Воробьёв проектировщиков ЖК на заседании градостроительного совета.

– Мы будем подавать разрешение, чтобы строить в допустимых параметрах, – отвечают авторы.

– Но, насколько знаю, мы отказали вам в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, потому что это не соответствует генплану, – говорит Воробьёв.

Присутствовавший на заседании представитель застройщика отметил, что компания уже нашла спасительное решение: она уберёт технический этаж, чтобы уложиться в нормативы. 

Слишком многолюдный

Замначальника комитета по строительству Владимир Бутаков подсчитал, что ЖК чрезмерно большой для маленького участка: в домах будут проживать почти в два раза больше людей, чем разрешено градостроительным регламентом города (норматив – 450 человек на гектар, – прим. ред.). 

"Вы планируете разместить 642 человека на 0,8 гектара (площадь земельного участка – прим. ред.). Если бы территория была 1 га, то на ней, при таких темпах, разместились бы 800 человек. То есть при нормативной плотности населения в 450 человек на гектар вы предлагаете норматив 800? Огромное количество населения, очень плотная застройка. Куда дети пойдут в школу и детские сады?" – задаёт вопрос Бутаков.

Проектировщики поясняют: в радиусе доступности находится детский сад № 239 (переулок Ядринцева, 94), гимназия № 22 (переулок Ядринцева, 76) и средняя образовательная школа № 13 (​ул. Анатолия, 193​ / переулок Ядринцева, 44). В эти образовательные учреждения жильцы домов на ул. Партизанской, 175, и смогут отправить детей, уверены проектировщики ЖК.

"Из школы № 13 получена справка, что там есть свободные места. Из детского сада запросили данные, но пока не получили ответа", – говорят архитекторы "Барнаулгражданпроекта".

Докладчики напоминают, что ещё одну школу планируют возвести в квартале в границах улиц Партизанская, Челюскинцев, Папанинцев и переулка Ядринцева. С 2018 года в этом районе работают "Строительная перспектива" и "Жилищная инициатива", которые сейчас достраивают только первые дома в микрорайоне. Поэтому когда в квартале появится школа, архитекторы "Барнаулгражданпроекта" не уточнили.

Однако предложение архитекторов отправить будущих детей будущего ЖК в перечисленные районные школы члены градсовета отвергли. Они напомнили, что уже сейчас эти образовательные учреждения "космически перегружены", и с каждым годом ситуация усугубляется.

"После градсовета я пойду на отчётную конференцию в ТОС "Микрорайон № 17" (расположен в границах ул. Папанинцев, Партизанской, проспекта Красноармейского и переулка Ядринцева, – прим. ред.), где мне расскажут много "доброго", какие мы все градостроители молодцы. То, что строится за "Сити-Центром", в границах улиц Ядринцева, Челюскинцев, Партизанской, последние пять лет, космически нагружает 17-й микрорайон. Здесь вопрос к городу, что за 11 лет в центре не построено ни одной школы. Они только на картинке нарисованы. Очень трудно разместить эти дома: перегруз районов безуёмный, транспортная ситуация тяжеленная. Градостроительный тупик", – уверен депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко. 

Слишком "мешающийся"

Эксперты уверены: новый ЖК усилит коллапс на улице Партизанской, которая даже в выходные дни "вязнет" в пробках. Архитектор Сергей Боженко заявил, что магистраль надо расширять. Но вот в проекте застройки эта перспектива не просматривается. 

"Авторы не показали проектного решения по расширению улицы Партизанской, где должно быть как минимум три полосы движения. Это магистраль районного значения. Сложно ездить по этой улице – две узенькие полосы для движения транспорта и всё. Надо показывать перспективное решение, которое рассчитано на много лет вперёд, а не нищенскую и убогую реальность, в которой мы существуем. Градостроительная ситуация авторами не изучена", – считает архитектор.

Боженко настаивает: проект нужно полностью переделывать, в том числе и уменьшать этажность. Только это позволит "вписаться" в градостроительные нормативы.

"Сейчас же горожанам предлагают заведомо неудобное жильё", – считает Боженко. 

Также застройщику и авторам жилого комплекса предложили разработать проект планировки микрорайона (кварталы частного сектора ниже улицы Партизанской). Этот документ покажет, сколько домов можно возвести, где будут школы и детсады. В результате застройщики, которые зайдут в этот микрорайон, будут ориентироваться на проект, а не "лепить" то, что захотят. 

"Наверное, это интересные дома: компоновка блок-секций, которые объединены, подземное пространство для парковок. Но все базовые, основополагающие параметры в расчёте территорий здесь превышены: плотность населения, процент застройки. Я не совсем уверен, но расчёты по стоянкам тоже могут быть подвергнуты корректировкам. Все ответы даёт только проект планировки. Надо иметь картинку. На неё будут ориентироваться и другие застройщики", – резюмирует архитектор Евгений Башкиров.

Что ещё строят за "Сити-Центром"?

В квартале за "Сити-Центром" одновременно работают несколько девелоперов. В 2018 году компания "Регионстрой" возвела 25-этажный дом на ул. Пролетарской, 165. В 2017 года в микрорайон зашла и компания "Адалин-Строй". За пять лет она построила пять домов: на ул. Партизанской, 149 и 151, на ул. Пролетарской 148, 150 и 160. Сейчас фирма "Ютссон" возводит ЖК на ул. Пролетарской, 151, состоящий из трёх домов. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.03.2021 11:59
- гость -

Мало занесли?

26.03.2021 12:00
1

Жадность и алчность. Надо больше золота.

26.03.2021 12:01
- гость -

Мало занесли?

26.03.2021 12:02
- гость -

На картинке красиво... всего несколько машинок... и улочка пустынная... несколько пешеходов вальяжно идущих... А на самом деле, в живую - будет полный писец!!!

26.03.2021 12:07
- гость -

А в чьих интересах земли на смирнова-северо-западная под высотное строительство перевели, град совет наверное вкурсе? И кто уже проекты рисует?

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