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Прирост смертности в Алтайском крае оказался самым большим в Сибири

, ИА "Амител"
В феврале 2021 года в регионе умерло на 554 человека больше, чем в феврале 2020-го
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Смертность в Алтайском крае в феврале 2021 года увеличилась больше чем на 20% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Данные опубликовал Росстат в своём докладе об изменении численности населения российских регионов.

Алтай оказался "лидером" по приросту смертности среди всех субъектов Сибирского федерального округа. 

  • В феврале 2021 умерло 3032 человека.
  • В феврале 2020 года – 2478 человек.
  • Прирост составил 554 случая, в процентах – 22,4%.

Показатель оказался даже выше, чем в среднем по стране: смертность в России по сравнению с февралём 2020 года выросла на 20,6%. Всего в феврале 2021 года в России умерло 172 672 человека – на 29 473 случая больше, чем за этот месяц 2020 года (143 179 человек).

Лидером антирейтинга среди всех российских субъектов оказалась Республика Ингушетия: там февральская смертность увеличилась сразу на 68,9%.

При этом в Республике Алтай в феврале зафиксировали снижение смертности на 4,9%. Показатель стал самым низким в Сибирском федеральном округе и одним из лучших по стране.

В Росстате также отметили, что в феврале в 2021 году в Алтайском крае незначительно снизилась рождаемость.

  • В феврале 2021 года в регионе родилось 1475 детей.
  • В феврале 2020 года – 1505 детей.
  • Итого: на 30 новорождённых меньше, или на 2%.

В среднем рождаемость в Сибири снизилась на 2,2%, а по всей России – на 5,8%. В стране в феврале 2021 года родились 102 142 ребёнка: на 6285 меньше, чем за этот же месяц 2020 года (108 427).

Напомним, в конце марта министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов дал большое интервью корреспонденту amic.ru. Глава Минздрава подробно рассказал, что стало причиной катастрофического прироста смертности в регионе по итогам 2020 года. По словам Попова, к "популяционной трагедии" привёл ковид. Даже те, кто смог вылечиться от инфекции, нередко умирали в течение полугода из-за осложнений по хроническим заболеваниям. 

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

4.04.2021 14:29
- гость -

Ну дак за это и наградили Попова. Или нет?

4.04.2021 14:33
- гость -

Так за это министра Попова и наградили медалью. Умерло бы ещё больше , героя России дали бы. Есть ещё куда стремится товарищу, в деле сохранение средств пенсионного фонда.

4.04.2021 15:03
- гость -

И за такое Попову дали медаль. Сейчас, кстати, в поликлинике анализы многие перестали делать. И обследования. И к профильным врачам не попасть, нет записи. Надо за это тоже Попову медаль дать.

4.04.2021 15:44
гость

Два месяца гадали где ковидный госпиталь организовать.
В итоге медальку . Надо в колокола бить думать, решать . Море работы.
А он и сам не ожидал , о награде.
Всё только бы выгодно устроить никого не обидев.
Ситуация стояла такая что работать интенсивно.
Всё нам на смех.

4.04.2021 16:26
- гость -

Медалист не причём тут.....

4.04.2021 16:38
- гость -

12 -15 трупов в день, тут не медаль, тут покруче награждать надо

4.04.2021 17:10
Старыый

Орден Попову! С закруткой на спине!

4.04.2021 17:37
Ерш

Они в связке работают над этой программой - томенко и попов. Их обеих за это и наградили орденами.

4.04.2021 18:44
- гость -

Может вы все пойдете за министра поработаете,а мы оценим потом

4.04.2021 20:32
South

4.04.2021 18:44
- гость -
Может вы все пойдете за министра поработаете,а мы оценим потом
-------
А министр пойдет за меня программистом поработает? Или у него ума не хватит?

4.04.2021 20:34
Гость

Сижу в поликлинике в ожидании очереди на прием к врачу. По коридору слоняется мужик лет 40-45, маска на подбородке. Что, спрашиваю, челюсть падает? -Чегооо? -Чельсть падает, что повязкой подвязал? -Умнее всех, что ли? - челюсть поехала вперед. -Наверно, говорю, а у меня несколько человек померло после посещения поликлиник.
Смотрю, мужик сначала маску на подбородок стянул, потом походил - рот закрыл, еще послонялся - на нос натянул, а еще чуть спустя - почти до глаз дотянул.)
А вы говорите - Томенко, Попов, медаль... Им, что ли, на дежурство в Марийке становиться, чтобы все, включая персонал, масками предохранялись?
Хотя, конечно, к руководству края тоже есть претензия - почему народ плохо пинают, где работа правоохранителей? Может, на стажировку к Собянину?)

4.04.2021 21:27
Гость


4.04.2021 20:32
South
Эка невидаль программист! Программистов развелось - собак столько нет, и уж точно куда больше, чем министров. И что, это самые умные все? А куда дураки-то подевались - ведь так много было, почти столько же, как сейчас программистов. Ну допустим, один попал в министры - остальные-то где? Все дураки в программисты подались - улицы вымести некому. В министры никого не найдешь!

5.04.2021 08:25
- гость -

4.04.2021 21:27

оно и видно - набор в министры каждый день объявляют, найти не могут

5.04.2021 09:21
- гость -

Смертность в Алтайском крае в феврале 2021 года увеличилась больше чем на 20% по сравнению с этим же месяцем прошлого года.

тут эта тово, в январе-мае 2020 года в Алтайском крае был зафиксирован аномальный спад смертности: в январе 2020 -14,3%, в феврале -10,1%, в марте -4,4%, апреле -3,9%, мае -12,9% по сравнению с 2019 годом
я дико извиняюсь, вы это учли или "лидерство" перевесило здравый смысл...

5.04.2021 18:13
Гость

Вчера с соседом разговаривал. Приехали к ним на производство двое командированных. По идее, надо бы их в самоизоляции подержать, однако ныне это не модно по настоянию трудящихся масс. Командированные поработали пару дней в цехе, потом обнаружилось, что один из них с коронавирусом. Как результат - 20 человек в цехе подцепили. Как считать - министр и губернатор являются демократами, или им надо было закрутить гайки, стать тиранами и вызвать гнев народных масс? Сами-то народные массы подобны баранам: не пнешь - валятся в овраг, а пнешь - поднимают гам?
А так-то эпидемии потому и эпидемии, что во время них болеют и умирают больше, чем в остальные периоды. Если не хватает ума самому предохраняться - загляните хотя бы в Марийку на Спартаке или в Бахетле, оцените инстинкт самосохранения персонала и покупателей.

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