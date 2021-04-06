Барнаульцам предложили обсудить вопрос о выделении полос для общественного транспорта

Мэрия Барнаула предложила горожанам обсудить вопрос о создании выделенных полос для общественного транспорта. Это повысит эффективность работы автобусов, но может привести к пробкам.
Сделать это предлагают на следующих участках:
1) пр. Ленина, от ул. Петра Сухова до ул. Матросова (нечётная сторона);
2) пр. Ленина, от ул. Матросова до ул. Северо-Западной (чётная сторона);
3) пр. Ленина, от ул. Пионеров до ул. Партизанской (нечётная сторона);
4) пр. Ленина, от ул. Партизанской до ул. Пионеров (чётная сторона);
5) пр. Строителей, от Павловского тракта до ул. Челюскинцев (нечётная сторона);
6) пр. Строителей, от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (чётная сторона);
7) ул. Малахова, от ул. Гущина до ул. Петра Сухова (нечётная сторона).
Власти уже разработали проектную документацию для выделения полос.
О том, что в Барнауле разработают проект по созданию выделенных полос, стало известно ещё в мае 2020 года. Тогда мэрия разрабатывала проекты для проспектов Строителей и Ленина, Павловского тракта и улицы Малахова.
Комментарии
Это повысит эффективность работы автобусов, но может привести к пробкам
Да, конечно. И так пробки, а тут, фактически, на одну полосу уменьшится. Это ненавязчивое предложение пересесть с авто на автобусы, они быстрей будут двигаться
бугага
все предложения бред сивой кобылы. например пр. строителей. делать выделенку длиной 600 метров это просто "шедеврально"!!!!!!
Чиновники создают видимость работы. Какие полосы, если у нас узкие улочки и плохие дороги? Я понимаю, в Москве, на Кутузовском проспекте выделенка.. А тут теснота как в **пе. Вводите полосы потратите деньги, потом отмените по многочисленным жалобам г
У общественного транспорта спросили, нужны ли им эти выделенные полосы? Они и так отлично используют все полосы для быстрого передвижения по барнаульским дорогам. При использовании общественного транспорта (машина была в ремонте) не наблюдал каких-то проблем в передвижении по городу.
Надо попробовать. На неделю. Сразу насовсем боязно.Начать в выходные.
Токмо запретить ОТ пользоваться другими полосами. Тогда будет результат. Может, не станут мешаться.
Токмо запретить ОТ пользоваться другими полосами
Ну или хотя бы так
На Ленина по нечетной стороне летом -четыре полосы, а зимой-только три из/за плохой чистки снега. И как будет выделяться полоса?
6.04.2021 15:19
Гость
Из за парковок там и летом три полосы. На ленина достаточно было бы парковки на дороге запретить.
За, при условии категорического запрета автобусам выезжать на другие полосы. Пусть, как трамваи, едут гуськом по графику. А так получится пустая выделенка и гонки автобусов по другим полосам.
Тут с одной стороны отрезали, тут с другой. Что-то совсем, чем ближе к выборам, тем крыша быстрее отъезжает в администрации. А краска на выделенках до первого осеннего дождя лежать будет? Или это способ у дорожного хозяйства несколько миллионов в карман положить, которые на уборку снега не пошли?
В крайнюю правую полосу адекватный водитель не суется, там бешенные водилы на автобусах гоняют, периодически на остановках вылазия во второй, а то и третий ряд.
Выделенки если делать, то
1) на Павловском тракте - от ул. Трактовой до ул. Советской Армии;
2) на пр. Ленина - от ул. Льва Толстого до ул. Северо-Западной;
3) на пр. Строителей - от Павловского тракта до пл. Октября;
4) на ул. Малахова - от ул. Титова до ул. Власихинской
Рассмотреть создание выделенных полос следует на:
1) пр. Красноармейском - от пр. Строителей до ул. Ползунова;
2) пр. Калинина - от пл. Октября до ул. Северо-Западной;
3) на ул. Северо-Западной - от пр. Ленина до ул. Антона Петрова;
4) на ул. Антона Петрова - от ул. Малахова до ул. Северо-Западной
*на Павловский тракт и ул. Северо-Западная про обустройстве выделенных полос остро нуждаются в расширении
"пр. Ленина, от ул. Петра Сухова до ул. Матросова (нечётная сторона)"!!!! Аууууу чиновники!!!! Зад оторвите от кресел и придите и посмотрите, может поймете, что там нет заторов в любое время суток!!! Вот и видно сразу, что деньги решили поделить бюджетные и все!!!
Не оторвут. Зачем. Есть гугл мапс,
У чиновников дети и внуки подросли надо коттеджи им строить. Вот и решили денег поиметь с бюджета!
А когда вся эта кутерьма уляжется, деньги потратятся и все поймут, что это была бредовая идея, кто-нибудь отвечать за это будет? Денежки назад в бюджет с ответственных лиц будут удержаны?
гость 15;47, от Матросова до Петра Сухова полосы может и не нужны, а вот выделенки от Матросова до Северо-Западной по обоим сторонам очень даже пригодятся
Выезд с Южного на Змейногорский тракт, пересмотрите время работы светофора. И Змейногорский тракт стоит колом от Кордона до Телецентра. После 9ПСЧ поставили знак, закрыли одну полосу. И так каждый год. Неужели нельзя один раз нормально там сделать???
На Строителей от Павлика до Челюскинцев и так постоянно правый ряд стоит из желающих повернуть на Челюскинцев, автобусы по нему не едут, уходят сразу после остановки в средний. А если полосу выделят, то все желающие повернуть где будут стоять, в среднем ряду ? Из 3-х полос что сейчас там едут прямо, останется 2, пробка гарантирована, встанет и Строителей и Павлик. Интересно кто предлагает такие решения - у них мозги вообще есть ?
6.04.2021 16:03
- гость -
Какой мозг... тут крупная дележка денег намечается...
6.04.2021 15:58
Змей
Так там и так в правых полосах только автобусы и едут!
Выделяй не выделяй "диаметр трубы" ширше не станет.
Уточните, как на Ленинском, в случае выделения полосы, будет осуществляться парковка у аптек, магазинов и т.п.?Если никак-это смерть всему малому бизнесу на Ленина!!!
Барнаульцы против очередного пустого распила! Идите работать господа чиновники!
Разве такие вопросы можно решать голосованием?!!
Лучше пусть будут выделенные полосы для общественного транспорта, чем дополнительные полосы для личного
Согласна со всеми вышевысказавшимися: это нереально. Хотя плюс был бы в том, чтобы все экземпляры ОТехали в своем ряду, а не прыгали как зайцы через три полосы. И останавливался КАЖДЫЙ экземпляр на КАЖДОЙ остановке. Есои где и можно сделать при существующей ширине проезжей части - это Павловский тракт за жд мостом.
Такие вопросы надо решать голосованием! Но сначала надо выборы мэра вернуть, а то междусобойчик из депутатов барнаульской думы и администрации никчему хорошему не приводит. И конкурсы на должности глав районов. А то развели шапито безответственное.
Есои где и можно сделать при существующей ширине проезжей части - это Павловский тракт за жд мостом.
типичный образец мышления домохозяйки сидящей дома.
для 4 автобусных и 5 маршруточных маршрутов готова отдать половину павлика... который будет суммарно пустовать примерно полчаса (или чуть меньше) каждого часа.
Если по правилам сделать эти полосы, то как парковаться рядом с ними? Ладно припарковался как всегда, а зад машины торчит на половину полосы. Объезжать ОТ будет такие автомобили, пересекая сплошную, или ждать, когда уберут транспорт?
да пусть все будут против этих полос, но сделают так, как им надо, полосы введут, даже скажут, а мы же обсуждали этот вопрос с электоратом, и он не был против...что будете проверять - так это или не так?
Какое голосование, какое мнение? Автомобилистов? Понятно они будут против. Но зачем их спрашивать то? Выделенки делать везде.
Единственный выход - развитие общественного транспорта. Другого пути нет и нигде в мире не придумали.
Уже давно пора проводить модернизацию дорог в городе.И это должны делать специалисты! Давно пора проанализировать все участки дорог, добавить-убрать светофоры, дорожные знаки,разметки и т.д. Посмотрите,какая ситуация на дорогах города.
Специалисты должны проводить мониторинг ситуации на дорогах и делать выводы.
6.04.2021 16:58
- гость -
Вы думаете будите быстрее на автобусах передвигаться??? Сильно ошибаетесь! Будет еще больше заторов и автобусы будут еще медленнее ехать!