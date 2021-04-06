Барнаульцам предложили обсудить вопрос о выделении полос для общественного транспорта

Мэрия Барнаула предложила горожанам обсудить вопрос о создании выделенных полос для общественного транспорта. Это повысит эффективность работы автобусов, но может привести к пробкам.

Сделать это предлагают на следующих участках:

1) пр. Ленина, от ул. Петра Сухова до ул. Матросова (нечётная сторона);

2) пр. Ленина, от ул. Матросова до ул. Северо-Западной (чётная сторона);

3) пр. Ленина, от ул. Пионеров до ул. Партизанской (нечётная сторона);

4) пр. Ленина, от ул. Партизанской до ул. Пионеров (чётная сторона);

5) пр. Строителей, от Павловского тракта до ул. Челюскинцев (нечётная сторона);

6) пр. Строителей, от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (чётная сторона);

7) ул. Малахова, от ул. Гущина до ул. Петра Сухова (нечётная сторона).

Власти уже разработали проектную документацию для выделения полос.

О том, что в Барнауле разработают проект по созданию выделенных полос, стало известно ещё в мае 2020 года. Тогда мэрия разрабатывала проекты для проспектов Строителей и Ленина, Павловского тракта и улицы Малахова.