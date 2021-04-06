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Барнаульцам предложили обсудить вопрос о выделении полос для общественного транспорта

, ИА "Амител"
"Выделенки" могут появиться на семи участках
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мэрия Барнаула предложила горожанам обсудить вопрос о создании выделенных полос для общественного транспорта. Это повысит эффективность работы автобусов, но может привести к пробкам. 

Сделать это предлагают на следующих участках: 

1) пр. Ленина, от ул. Петра Сухова до ул. Матросова (нечётная сторона);
2) пр. Ленина, от ул. Матросова до ул. Северо-Западной (чётная сторона);
3) пр. Ленина, от ул. Пионеров до ул. Партизанской (нечётная сторона);
4) пр. Ленина, от ул. Партизанской до ул. Пионеров (чётная сторона); 
5) пр. Строителей, от Павловского тракта до ул. Челюскинцев (нечётная сторона);
6) пр. Строителей, от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (чётная сторона); 
7) ул. Малахова, от ул. Гущина до ул. Петра Сухова (нечётная сторона).

Власти уже разработали проектную документацию для выделения полос.

О том, что в Барнауле разработают проект по созданию выделенных полос, стало известно ещё в мае 2020 года. Тогда мэрия разрабатывала проекты для проспектов Строителей и Ленина, Павловского тракта и улицы Малахова.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.04.2021 14:41
гость

Это повысит эффективность работы автобусов, но может привести к пробкам

Да, конечно. И так пробки, а тут, фактически, на одну полосу уменьшится. Это ненавязчивое предложение пересесть с авто на автобусы, они быстрей будут двигаться

6.04.2021 14:46
- гость -

бугага
все предложения бред сивой кобылы. например пр. строителей. делать выделенку длиной 600 метров это просто "шедеврально"!!!!!!

6.04.2021 14:53
- гость -

Чиновники создают видимость работы. Какие полосы, если у нас узкие улочки и плохие дороги? Я понимаю, в Москве, на Кутузовском проспекте выделенка.. А тут теснота как в **пе. Вводите полосы потратите деньги, потом отмените по многочисленным жалобам г

6.04.2021 15:03
ЭЛЕКТОРАТ

У общественного транспорта спросили, нужны ли им эти выделенные полосы? Они и так отлично используют все полосы для быстрого передвижения по барнаульским дорогам. При использовании общественного транспорта (машина была в ремонте) не наблюдал каких-то проблем в передвижении по городу.

6.04.2021 15:05
- гость -

Надо попробовать. На неделю. Сразу насовсем боязно.Начать в выходные.

6.04.2021 15:06
- гость -

Токмо запретить ОТ пользоваться другими полосами. Тогда будет результат. Может, не станут мешаться.

6.04.2021 15:13
гость

Токмо запретить ОТ пользоваться другими полосами

Ну или хотя бы так

6.04.2021 15:19
Гость

На Ленина по нечетной стороне летом -четыре полосы, а зимой-только три из/за плохой чистки снега. И как будет выделяться полоса?

6.04.2021 15:36
- гость -

6.04.2021 15:19
Гость

Из за парковок там и летом три полосы. На ленина достаточно было бы парковки на дороге запретить.

6.04.2021 15:37
- гость -

За, при условии категорического запрета автобусам выезжать на другие полосы. Пусть, как трамваи, едут гуськом по графику. А так получится пустая выделенка и гонки автобусов по другим полосам.

6.04.2021 15:43
- гость -

Тут с одной стороны отрезали, тут с другой. Что-то совсем, чем ближе к выборам, тем крыша быстрее отъезжает в администрации. А краска на выделенках до первого осеннего дождя лежать будет? Или это способ у дорожного хозяйства несколько миллионов в карман положить, которые на уборку снега не пошли?

6.04.2021 15:46
- гость -

В крайнюю правую полосу адекватный водитель не суется, там бешенные водилы на автобусах гоняют, периодически на остановках вылазия во второй, а то и третий ряд.

6.04.2021 15:47
Змей

Выделенки если делать, то
1) на Павловском тракте - от ул. Трактовой до ул. Советской Армии;
2) на пр. Ленина - от ул. Льва Толстого до ул. Северо-Западной;
3) на пр. Строителей - от Павловского тракта до пл. Октября;
4) на ул. Малахова - от ул. Титова до ул. Власихинской

Рассмотреть создание выделенных полос следует на:
1) пр. Красноармейском - от пр. Строителей до ул. Ползунова;
2) пр. Калинина - от пл. Октября до ул. Северо-Западной;
3) на ул. Северо-Западной - от пр. Ленина до ул. Антона Петрова;
4) на ул. Антона Петрова - от ул. Малахова до ул. Северо-Западной

*на Павловский тракт и ул. Северо-Западная про обустройстве выделенных полос остро нуждаются в расширении

6.04.2021 15:47
- гость -

"пр. Ленина, от ул. Петра Сухова до ул. Матросова (нечётная сторона)"!!!! Аууууу чиновники!!!! Зад оторвите от кресел и придите и посмотрите, может поймете, что там нет заторов в любое время суток!!! Вот и видно сразу, что деньги решили поделить бюджетные и все!!!

6.04.2021 15:50
- гость -

Не оторвут. Зачем. Есть гугл мапс,

6.04.2021 15:54
- гость -

У чиновников дети и внуки подросли надо коттеджи им строить. Вот и решили денег поиметь с бюджета!

6.04.2021 15:56
- гость -

А когда вся эта кутерьма уляжется, деньги потратятся и все поймут, что это была бредовая идея, кто-нибудь отвечать за это будет? Денежки назад в бюджет с ответственных лиц будут удержаны?

6.04.2021 15:58
Змей

гость 15;47, от Матросова до Петра Сухова полосы может и не нужны, а вот выделенки от Матросова до Северо-Западной по обоим сторонам очень даже пригодятся

6.04.2021 15:59
- гость -

Выезд с Южного на Змейногорский тракт, пересмотрите время работы светофора. И Змейногорский тракт стоит колом от Кордона до Телецентра. После 9ПСЧ поставили знак, закрыли одну полосу. И так каждый год. Неужели нельзя один раз нормально там сделать???

6.04.2021 16:03
- гость -

На Строителей от Павлика до Челюскинцев и так постоянно правый ряд стоит из желающих повернуть на Челюскинцев, автобусы по нему не едут, уходят сразу после остановки в средний. А если полосу выделят, то все желающие повернуть где будут стоять, в среднем ряду ? Из 3-х полос что сейчас там едут прямо, останется 2, пробка гарантирована, встанет и Строителей и Павлик. Интересно кто предлагает такие решения - у них мозги вообще есть ?

6.04.2021 16:09
- гость -


6.04.2021 16:03
- гость -
Какой мозг... тут крупная дележка денег намечается...

6.04.2021 16:10
- гость -


6.04.2021 15:58
Змей
Так там и так в правых полосах только автобусы и едут!

6.04.2021 16:12
pps

Выделяй не выделяй "диаметр трубы" ширше не станет.

6.04.2021 16:18
Гость

Уточните, как на Ленинском, в случае выделения полосы, будет осуществляться парковка у аптек, магазинов и т.п.?Если никак-это смерть всему малому бизнесу на Ленина!!!

6.04.2021 16:22
- гость -

Барнаульцы против очередного пустого распила! Идите работать господа чиновники!

6.04.2021 16:26
Гость

Разве такие вопросы можно решать голосованием?!!

6.04.2021 16:29
Виктор

Лучше пусть будут выделенные полосы для общественного транспорта, чем дополнительные полосы для личного

6.04.2021 16:29
- гость -

Согласна со всеми вышевысказавшимися: это нереально. Хотя плюс был бы в том, чтобы все экземпляры ОТехали в своем ряду, а не прыгали как зайцы через три полосы. И останавливался КАЖДЫЙ экземпляр на КАЖДОЙ остановке. Есои где и можно сделать при существующей ширине проезжей части - это Павловский тракт за жд мостом.

6.04.2021 16:32
- гость -

Такие вопросы надо решать голосованием! Но сначала надо выборы мэра вернуть, а то междусобойчик из депутатов барнаульской думы и администрации никчему хорошему не приводит. И конкурсы на должности глав районов. А то развели шапито безответственное.

6.04.2021 16:34
- гость -

Есои где и можно сделать при существующей ширине проезжей части - это Павловский тракт за жд мостом.


типичный образец мышления домохозяйки сидящей дома.
для 4 автобусных и 5 маршруточных маршрутов готова отдать половину павлика... который будет суммарно пустовать примерно полчаса (или чуть меньше) каждого часа.

6.04.2021 16:39
- гость -

Если по правилам сделать эти полосы, то как парковаться рядом с ними? Ладно припарковался как всегда, а зад машины торчит на половину полосы. Объезжать ОТ будет такие автомобили, пересекая сплошную, или ждать, когда уберут транспорт?

6.04.2021 16:47
ЭЛЕКТОРАТ

да пусть все будут против этих полос, но сделают так, как им надо, полосы введут, даже скажут, а мы же обсуждали этот вопрос с электоратом, и он не был против...что будете проверять - так это или не так?

6.04.2021 16:58
- гость -

Какое голосование, какое мнение? Автомобилистов? Понятно они будут против. Но зачем их спрашивать то? Выделенки делать везде.

6.04.2021 17:00
- гость -

Единственный выход - развитие общественного транспорта. Другого пути нет и нигде в мире не придумали.

6.04.2021 17:14
- гость -

Уже давно пора проводить модернизацию дорог в городе.И это должны делать специалисты! Давно пора проанализировать все участки дорог, добавить-убрать светофоры, дорожные знаки,разметки и т.д. Посмотрите,какая ситуация на дорогах города.
Специалисты должны проводить мониторинг ситуации на дорогах и делать выводы.

6.04.2021 17:22
- гость -


6.04.2021 16:58
- гость -
Вы думаете будите быстрее на автобусах передвигаться??? Сильно ошибаетесь! Будет еще больше заторов и автобусы будут еще медленнее ехать!

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