Свалку человеческих органов обнаружили в Сибири

В Иркутске местные жители обнаружили свалку человеческих органов и частей тел на территории промышленной базы. Горожан насторожили лужи крови, которые остаются после разгрузки привозимых сюда контейнеров. Люди обратились в полицию, сообщают "Вести Иркутск".

Как выяснилось, из нескольких медучреждений города на базу привозят медицинские отходы класса Б (ампутированные конечности, органы и ткани, удалённые во время операций), которые затем складывают в контейнеры для дальнейшей отправки на сжигание.

Поскольку такие отходы могут быть разносчиками опасных болезней, то для их хранения должна быть оборудована отдельная санитарная зона. Кроме того, заниматься перевозкой таких отходов должна специализированная компания.

Дело на контроль взяла прокуратура. В Роспотребнадзоре при этом отметили, что жалоб на компанию-утилизатора в ведомство не поступало. Тем не менее там намерены разобраться с произошедшим.