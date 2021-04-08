Барнаульца оштрафовали за выпитую в магазине бутылку коньяка

В Барнауле суд назначил мужчине штраф в размере одной тысячи рублей за то, что он выпил в магазине маленькую бутылку коньяка стоимостью 74 рубля. За напиток горожанин не заплатил.

Мужчина взял бутылку с полки, осушил ее и поставил пустую тару обратно. После этого барнаулец невозмутимо вышел из магазина.

Правоохранители оперативно задержали выпивоху. На судебном заседании он полностью признал свою вину, и мировой судья приговорил его к штрафу, пишет "Алтайская правда".

Ранее Жителя Камня-на-Оби оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление представителя власти. Мужчина вступился за свою супругу, против которой составляли протокол об административном нарушении.