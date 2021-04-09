Власти Барнаула настроены на "конструктивный диалог" с противниками строительства высотки

Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле состоялась встреча жильцов нескольких домов на улице Гущина с главой администрации Ленинского района Александром Михалдыкиным и председателем комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антоном Воробьёвым.

Центральным вопросом обсуждения стали планы строительства высотки по адресу ул. Гущина, 150/18, против которого выступило население.

"Мне бы хотелось, чтобы у нас получился конструктивный диалог, – подчеркнул Михалдыкин. – Мы в данном вопросе, как органы власти, целиком на стороне жителей и хотим, чтобы ситуация нашла разумное разрешение в рамках правового поля, а интересы жильцов близлежащих домов не были ущемлены".

В результате приняли решение о повторной встрече после того, как комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула готов предоставить проектную документацию по строительству дома. Жильцы намерены оспорить результаты экспертизы проекта строительства в суде, а администрация района пообещала оказать им в этом правовую помощь. Кроме того, запланирована встреча властей с застройщиком.

Напомним, 430 жильцов трёх домов пожаловались мэру Барнаула на строительство высотки. По информации жителей, между многоэтажками на ул. Гущина, 150/3 и 150/4, готовят площадку ещё для одного жилого комплекса. Сейчас на этом участке расположена "стихийная" парковка. Люди настаивают: стройка противоречит градостроительным нормативам.

По информации, размещённой на публичной кадастровой карте, между домами на ул. № 150/3 и № 150/4 по ул. Гущина действительно выделена территория для строительства высотного дома. Площадь – 0,12 га. Работать на ней планирует компания "Регионстрой". Фирма уже получила разрешение на строительство девятиэтажного дома на 44 квартиры. Проект прошёл экспертизу.

8 апреля более 100 жителей пришли на общее собрание, на котором решили, что готовы на всё, чтобы не допустить строительства здания.