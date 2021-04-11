В МЧС рассказали подробности пожара в расселённом доме в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Пожар в аварийном доме № 20 на улице Беляева произошёл в Барнауле около 20 часов 11 апреля, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия пожарных крыша здания горела открытым огнём, существовала угроза распространения пламени на соседние постройки.

Горение на площади 200 квадратных метров ликвидировали в 20:25. В результате возгорания повреждены кровля, стены и перекрытия.

Причину пожара установят по итогам пожарно-технической экспертизы.

Напомним, жильцов дома ранее переселили в связи с тем, что двухэтажное здание 1959 года постройки признали аварийным.