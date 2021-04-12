Бастрыкин взял на контроль дело из-за переселения алтайских сельчан в аварийный барак

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о возможной халатности должностных лиц при расселении жителей аварийного дома в посёлке Боровом Бийского района. Алтайские следователи проведут личный приём жильцов и установят обстоятельства.

По данным следствия, в 2018 году двухэтажный многоквартирный дом в посёлке Боровом признали аварийным и подлежащим к сносу, который должен был состояться в марте 2021 года.

"Однако он не вошёл в перечень аварийных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации программы переселения. При этом должностные лица администрации Малоугренёвского сельского совета Бийского района не предприняли достаточных мер по предоставлению жильцам иных жилых помещений, пригодных для проживания", – пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.

Напомним, что 8 апреля жильцы аварийного дома в посёлке Боровом Бийского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Виктору Томенко с просьбой не переселять их в полуразрушенный барак.

По словам боровчан, власти предложили им на время переехать в общежитие старого техникума, которое не лучше их разрушающегося дома, поскольку там нет даже элементарных удобств. При этом чиновникам известно о состоянии объекта, а в 2020 году замглавы районной администрации Юрий Анищенко якобы признал, что общежитие необходимо отремонтировать перед заселением, но денег на это нет.