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Следователи проведут проверку из-за обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2

, ИА "Амител"
По данным ведомства, ремонт трубы должен был пройти ещё в 2020 году
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Следователи проводят проверку из-за обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2, по результатам которой правоохранители оценят деятельность должностных лиц на предмет нарушения требований безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2020 году на теплоэлектроцентрали проводили обследование состояние трубы и газоходов. После проверки руководству предприятия указали на "ограниченную работоспособность трубы и на возможность её дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта".

"Несмотря на предписания, должностные лица АО "Барнаульская генерация" мер к восстановлению объекта не предприняли. В результате 11 апреля 2021 года произошло обрушение дымовой трубы и ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула труба. В городе ввели режим повышенной готовности. Сейчас на объекте устраняют последствия произошедшего. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.04.2021 14:59
Нищий пенсионер

"Несмотря на предписания, должностные лица АО "Барнаульская генерация" мер к восстановлению объекта не предприняли.Ну что как всегда понять и простить должностных лиц.????.

14.04.2021 15:04
- гость -

Странно, а в выступлении говорили мол не пожалели бы денег на ремонт, это типа дешевле чем восстанавливать.

14.04.2021 15:19
гость

тяжело подобрать слова без мата, но попробую
эти расп...и которым за дарма досталось наследие союза, ни хотят вкладывать ни копейки в инфраструктуру, они хотят грести деньги лопатой и при этом не вкладываясь рублем. В следствии чего страдает как природа ( катастрофа под Норильском может стать крупнейшим разливом нефтепродуктов в российской Арктике. Оценки ущерба достигают сотен миллиардов рублей.) так и человек (В Барнауле на ТЭЦ-2 накануне вечером частично обрушилась одна из дымовых труб, повредив систему подачи топлива. В результате около 45 процентов потребителей остались без тепла.)

14.04.2021 15:34
- гость -


14.04.2021 14:59
Нищий пенсионер

да не найдут мастера какого-нибудь с зп 30 тыщ, сделают крайним, может начальника цеха зацепят. А хозяева продолжат дальше строить яхты.

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