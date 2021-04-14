Следователи проведут проверку из-за обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2

Следователи проводят проверку из-за обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2, по результатам которой правоохранители оценят деятельность должностных лиц на предмет нарушения требований безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в 2020 году на теплоэлектроцентрали проводили обследование состояние трубы и газоходов. После проверки руководству предприятия указали на "ограниченную работоспособность трубы и на возможность её дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта".
"Несмотря на предписания, должностные лица АО "Барнаульская генерация" мер к восстановлению объекта не предприняли. В результате 11 апреля 2021 года произошло обрушение дымовой трубы и ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города", – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула труба. В городе ввели режим повышенной готовности. Сейчас на объекте устраняют последствия произошедшего. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла.
Комментарии
"Несмотря на предписания, должностные лица АО "Барнаульская генерация" мер к восстановлению объекта не предприняли.Ну что как всегда понять и простить должностных лиц.????.
Странно, а в выступлении говорили мол не пожалели бы денег на ремонт, это типа дешевле чем восстанавливать.
тяжело подобрать слова без мата, но попробую
эти расп...и которым за дарма досталось наследие союза, ни хотят вкладывать ни копейки в инфраструктуру, они хотят грести деньги лопатой и при этом не вкладываясь рублем. В следствии чего страдает как природа ( катастрофа под Норильском может стать крупнейшим разливом нефтепродуктов в российской Арктике. Оценки ущерба достигают сотен миллиардов рублей.) так и человек (В Барнауле на ТЭЦ-2 накануне вечером частично обрушилась одна из дымовых труб, повредив систему подачи топлива. В результате около 45 процентов потребителей остались без тепла.)
14.04.2021 14:59
Нищий пенсионер
да не найдут мастера какого-нибудь с зп 30 тыщ, сделают крайним, может начальника цеха зацепят. А хозяева продолжат дальше строить яхты.