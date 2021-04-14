Следователи проведут проверку из-за обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2

Следователи проводят проверку из-за обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2, по результатам которой правоохранители оценят деятельность должностных лиц на предмет нарушения требований безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2020 году на теплоэлектроцентрали проводили обследование состояние трубы и газоходов. После проверки руководству предприятия указали на "ограниченную работоспособность трубы и на возможность её дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта".

"Несмотря на предписания, должностные лица АО "Барнаульская генерация" мер к восстановлению объекта не предприняли. В результате 11 апреля 2021 года произошло обрушение дымовой трубы и ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула труба. В городе ввели режим повышенной готовности. Сейчас на объекте устраняют последствия произошедшего. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла.