Десять пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 10 смертей среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Также зарегистрирован 81 случай заражения (48 616 с начала пандемии). Выздоровели всего 43 606 (+96) человек. Умерло 2870 (+10) человек.

По состоянию на 17 апреля на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 890 человек.

Кроме этого, 323 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 203, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 85.

По состоянию на 17 апреля в регионе привито 80 572 человека.