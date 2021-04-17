В Тольятти военные сыграли для детей "Песенку крокодила Гены"

В Тольятти военный оркестр собрался у дома ветерана ВОВ, чтобы сыграть для него несколько песен. Военными песнями выступление не закончилось.

После того как концерт для дедушки закончился, музыканты увидели, что всё это время за ними наблюдали дети из соседнего детского сада. Когда военные уже собрались уходить, воспитанники детсада начали кричать им в след "Молодцы!" и "Браво!".

После этого музыканты развернулись к детям и специально для них сыграли "Песенку крокодила Гены". Удивлённые жители соседних домов сняли спонтанное продолжение на видео.

Ролик появился в сообществе "Инцидент Барнаул".