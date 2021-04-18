Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Шесть пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2876.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 87 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 703 человек. Выздоровели 43 678 человек (+72 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 20, Рубцовск – 14, Бийский район – 8, Бийск, Благовещенский, Михайловский районы – по 4 заболевших, Заринский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Заринск, Яровое, Бурлинский, Кулундинский, Родинский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Алейск, Калманский, Ключевский, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.