Митинг из-за аварийного состояния жилых домов пройдёт в Барнауле

Администрация Барнаула согласовала митинг горожан на площади Свободы по поводу проблем с аварийным жильём. Собрание состоится на площади Свободы возле Мемориала жертвам политических репрессий 24 апреля с 12:00 до 14:00.

Как сообщает общественная организация "Гражданский патруль", в Барнауле находится 224 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Несмотря на это, расселять людей до сих пор некуда и им приходится проживать в зданиях, которые буквально рассыпаются.

"Властям необходимо мобилизовать все свои ресурсы и начать расселять семьи. Необходимо решать проблему расселения на уровне края и федеральном уровне, поскольку без выделения дополнительных денежных средств расселение осуществить невозможно", – прокомментировал ситуацию представитель организации в Алтайском крае Игорь Берг.

Напомним, что 5 апреля в здании по улице 1-й Западной, 51, просела одна из несущих конструкций. 55 жильцов дома эвакуировали из-за угрозы обрушения. После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" – здание признали аварийным с 2019 года и СК заинтересовался деятельностью чиновников, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.

Позднее, 7 апреля, эвакуировали 64 жильцов многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены. Следком также возбудил уголовное дело – здание признали аварийным ещё в 2013 году, а расселить должны были до 2015 года.