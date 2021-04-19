Парковку грузовиков ограничат на оживлённом участке в Барнауле

Стоянку грузовых автомобилей ограничат в Барнауле на участке улицы Весенней. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"С 11 по 14 мая в Барнауле на чётной стороне улицы Весенней в границах улиц 1-й Осенней и Боровой будут устанавливать дорожные знаки, ограничивающие стоянку грузовых транспортных средств", – говорится в сообщении.

В мэрии пояснили, что меру вводят для обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, что до конца апреля в краевой столице ограничат парковку ещё на нескольких участках. Так, 19 апреля соответствующие знаки установят на улице Кирова в районе пересечения с Максима Горького, а с 26 по 30 апреля запланирована установка знаков, которые ограничивают остановку транспорта по ночам рядом с гимназией № 40 и в переулке Ядринцева, 61.