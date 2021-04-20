Улица имени Михаила Евдокимова появилась в новом квартале на окраине Барнаула

В квартале рядом с ТРЦ "Арена", который готовит к застройке компания "Алгоритм", появились улицы в честь знаменитых барнаульцев. Несмотря на то, что девелопер ещё не начал возводить в микрорайоне многоквартирные дома, город уже размежевал территорию и выделил в нём несколько магистралей.

Новые улицы – новые имена

В микрорайоне на пересечение улицы Просторной и Павловского тракта появились улицы в честь экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, Героев Советского Союза Нестора Козина и Григория Левина, а также почётного гражданина Алтайского края и Барнаула Анатолия Мельникова.

Представитель "Алгоритма" в разговоре с корреспондентом amic.ru подчеркнул, что инициатива присвоить новым улицам имена известных барнаульцев исходила от компании. Девелопер обратился с таким предложением в мэрию, и культурологическая комиссия одобрила это решение.

"Присвоение наименований новым улицам квартала было инициировано ГК "Алгоритм" в рамках подготовительных процедур. Конечно, решение об их установлении принималось администрацией города Барнаула. Мы хотели, чтобы названия улиц носили имена важных и именитых личностей нашего региона и города", – сообщили amic.ru в компании.

Квартал на 20 тысяч жителей

Сейчас "Алгоритм" готовит квартал к масштабному строительству: очищает территорию от снега и мусора, завозит строительную технику, огораживает площадку забором.

Участок площадью 86 га компания выиграла на аукционе в 2018 году. "Алгоритм" "отбил" её на аукционе у "Адалин-Строя" и "Союза", повысив начальную цену со 113 млн рублей до 236 млн.

По данным проекта застройки микрорайона (документ размещён на сайте мэрии), девелопер намерен возвести в квартале 39 многоквартирных домов по 10 и 16 этажей (всего 13 тыс. квартир). Жить в квартале смогут 23 тыс. человек. Также в микрорайоне должны построить пять детских садов и две школы.

Несмотря на то, что после аукциона прошло уже три года, детальный проект застройки жилого квартала компания до сих пор не показала.

"Сегодня проект находится в стадии разработки концепции. После утверждения проекта он будет презентован общественности", – отмечают в компании.

Одной из причин, почему застройщик "тянет" с проектом, стала седьмая подзона барнаульского аэропорта. Это санитарно-защитная зона, в которой запрещено жилищное строительство. Сейчас "Алгоритм" совместно с администрацией региона добивается сокращения площади подзоны. В этом случае ограничения на застройку в квартале будут сняты. По информации девелопера, эта работа ещё не завершена, и когда участок выведут из седьмой подзоны, неизвестно.