Прокуратура выявила хищение более 3 млн рублей при модернизации котельной в Камне-на-Оби

Прокуратура выявила хищения на 3 млн рублей при проведении работ по техническому переоснащению котельной в Камне-на-Оби. В этом году на ней произошло сразу несколько аварий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на модернизацию в 2020 году краевые власти выделили около 40 млн рублей. 30 млн из этой суммы предполагалось израсходовать на монтаж парового котла № 2, около 10 млн – на котёл № 1. Во время проверки прокуроры выяснили, что в ходе ремонта было похищено более 3 млн рублей.

В результате ведомство направило в Следственный комитет материалы для решения о возбуждении уголовного дела о присвоении или растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Напомним, что сразу несколько аварий на котельных произошло в городе Камне-на-Оби в первый день 2021 года. Сначала новогодний подарок ждал каменцев в 5 утра: на котельной № 44 прекратилась углеподача. Через пять часов – к 09:40 – работу котельной удалось восстановить.

Следующая авария произошла в 09:00, также 1 января. Из-за поломки системы шлакозолоудаления остановилась 29-я, крупнейшая котельная города. Во время ликвидации аварии выявили сбои в работе электрооборудования, также не запускался поддув и сетевой насос. Рабочим удалось запустить котельную в 14:20. А в 14:40 произошла ещё одна поломка ШЗУ – слетел ролик.