Новый год в Камне-на-Оби начался с нескольких аварий на котельных города

Сразу несколько аварий на котельных произошло в городе Камень-на-Оби в первый день нового года. И это при том, что в Алтайский край вернулись сильные морозы.

Как сообщают "Каменские известия", первый новогодний подарок ждал каменцев в 5 утра 1 января: на котельной 44 прекратилась углеподача. Почти через пять часов – к 9:40 – работу котельной удалось восстановить. В настоящее время она работает в штатном режиме.

Следующая авария произошла в 9:00, также 1 января. Из-за поломки системы шлакозолоудаления остановилась 29-я, крупнейшая котельная города. Во время ликвидации аварии выявились сбои в работе электрооборудования, также не запускался поддув и сетевой насос. Рабочим удалось запустить котельную в 14:20. А в 14:40 произошла еще одна поломка ШЗУ – слетел ролик. Сейчас котельная также работает в штатном режиме.

Добавим, что она обслуживает 117 жилых домов с населением 2512 человек. Эта же котельная отапливает каменскую ЦРБ, которая работает в круглосуточном режиме.

Отметим, что это не первая авария на котельной № 29 этой зимой. Еще 26 декабря, в самый пик сильнейших морозов в регионе, здесь произошла крупная авария.