Музыкальный спектакль "Блуждающие звезды" покажут в Барнауле

Музыкальный спектакль "Блуждающие звезды" покажут в Алтайском крае. История посвящена, конечно же, любви: дочь бедняка Рейзл и сын богача Лейбл увлекались творчеством и так понравились друг другу, что решили бежать из дома со странствующим еврейским театром. Но пути их разошлись. Всю жизнь они мечтают встретиться, ищут друг друга, путешествуя по миру. И находят спустя долгие годы, став знаменитыми артистами. Но встреча не была счастливой: оба понимают, не могут быть вместе, так как прошло слишком много лет.
Критики говорят, что спектакль покоряет зрителей зажигательными мелодиями и великолепной хореографией. И еще важный момент: "Блуждающие звезды" никогда не ставили на балетной сцене. Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай" воплотил давнюю идею легендарного балетмейстера Владимира Васильева.
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