Барнаулец украл у знакомой 100 долларов и обменял их на две тысячи рублей

46-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о том, что знакомый похитил её телефон и 100 долларов. Горожанка оценила ущерб в 19 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
В этот же день подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 58-летний горожанин.
"В ходе допроса мужчина признался, что с потерпевшей они периодически встречаются у неё дома. Когда женщина уснула, подозреваемый увидел на тумбочке сотовый телефон и стодолларовую купюру, и решил совершить хищение. Однако в какой-то момент потерпевшая увидела действия своего знакомого и хотела остановить его, но мужчина спешно выбежал из квартиры вместе с украденным", – говорится в сообщении.
Похищенные доллары барнаулец обменял у незнакомца на 2 тысячи рублей и потратил на спиртное, а телефон потерял ещё до задержания. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".
Комментарии
талант!
Однако в какой-то момент потерпевшая увидела действия своего знакомого и хотела остановить его, но мужчина спешно выбежал из квартиры вместе с украденным
так это уже не кража, а грабеж...
талант!
явно не гусар
- Поручик, а деньги?!
- Ну что вы, мадам, гусары денег не берут!
)))
На 2 тыщи поменял)). А ворованную купюру в 5 тысяч поменял бы на полторы? Как бабы с такими вообще встречаются?
Видать когда его последний раз садили курс был такой. За 100 баксов 2к рублей давали. Мужик просто не в курсе был, что в любом банке поменял бы на 7500.