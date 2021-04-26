Два человека погибли из-за опрокидывания автомобиля в реку на Алтае

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
В Республике Алтай два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля при переправе через реку Бар-Бургазы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Машину обнаружили утром 25 апреля на территории Кокоринского сельского поселения в Кош-Агачском районе. Прибывшие на место полицейские нашли в салоне тела погибших мужчины и женщины – жителей села Кокоря.
"59-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, двигаясь со стороны села Кокоря в направлении урочища Байзын, решил сократить путь, переехав через реку Бар-Бургазы. В ходе переправы произошло опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель и его супруга погибли", – говорится в сообщении.
Сейчас идёт проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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