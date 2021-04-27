Министр культуры Алтайского края выпустила сборник стихов

Глава Минкульта Алтайского края Елена Безрукова выпустила сборник стихов "Вереск-Полынь", сообщает пресс-служба регионального правительства в социальной сети "ВКонтакте".
"Тираж совсем небольшой, поэтому всем желающим и даже всем своим знакомым я, конечно, подарить книгу не смогу, но про некоторых людей я уж точно не забуду", – поделилась Безрукова.
Презентация книги состоится 28 апреля в краевой научной библиотеке имени Шишкова в Барнауле. Чтобы попасть на презентацию, необходимо пройти предварительную запись на сайте библиотеки.
Ранее Безрукова на своей странице в Instagram анонсировала выход новой книги, создание которой было для неё "важным и увлекательным" этапом жизненного путешествия, и на котором, как ей кажется, она "стала немного другой".
Она также добавила, что в её стихах с ней "говорит Бог, близкие и далёкие, знакомые и незнакомые люди", а также звучат на разные лады её собственные голоса.
Комментарии
Собственные голоса звучат это поле работы для психологов.