Стало известно, когда закончится отопительный сезон в Бийске и Рубцовске

Назначена дата завершения отопительного сезона в Бийске и Рубцовске. Соответствующие сообщения появились на сайтах муниципальных образований.
Городская администрация Рубцовска приняла решение, что подача тепла в дома и на другие объекты будет прекращена с 30 апреля. В Бийске это произойдёт на день позже – 1 мая. Это связано с увеличением среднесуточной температуры.
Ранее Сибирская генерирующая компания запустила опрос среди населения по поводу сроков отключения отопления. В нём могут принять участие в том числе жители Барнаула, Бийска и Рубцовска.
Комментарии