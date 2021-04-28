Менее 8 тысяч человек заразились ковидом за сутки в России впервые с сентября

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 7848 – до 4 787 273 человек. Впервые с сентября 2020 года число заразившихся упало ниже 8 тысяч. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+1840 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+723) и Московской области (+612). Алтайский край (+83) на 28 апреля занимает 22-ю строчку списка.
Выздоровели за весь период 4 411 098 человек, в том числе 8420 – за последние сутки.
Скончались ещё 387 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 109 367 летальных случаев.
В общей сложности в стране провели более 128,5 млн лабораторных исследований на коронавирус. 251 тысячу тестов сделали за последние сутки.
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