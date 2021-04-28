Ревнивую жительницу Барнаула оштрафовали за публикацию в соцсетях переписки мужа

Жительницу Барнаула осудили за раскрытие тайны переписки супруга и его знакомой. Женщине назначили штраф за публикацию сообщений, найденных в телефоне мужа.
Как установили следователи, весной 2020 года жена начала подозревать мужчину в измене. Чтобы проверить свои догадки, она взяла его смартфон и подобрала к нему пароль, после чего зашла в один из мессенджеров. Там она нашла переписку супруга с девушкой.
"Сфотографировав текст, женщина выложила данные фотографии на свою страницу в одну из популярных сетей интернета, тем самым распространив тайну сообщений супруга и его знакомой", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В ходе следствия женщина признала вину и оправдала свои действия ревностью. Суд принял во внимание все обстоятельства и назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.
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